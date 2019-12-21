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    Лэмпард: «Не хочу, чтобы матч «Челси» с «Тоттенхэмом» воспринимали как шоу со мной и Моуринью»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

    «Я не хочу, чтобы этот матч воспринимали, как некое шоу, где главными действующими лицами являемся мы с Моуринью. Это встреча «Челси» с «Тоттенхэмом», у руля которого стоит человек, заслуживающий мое уважение. Я знаю, что это тренер топ-уровня, ведь он работал с «Челси» и со мной в частности, а теперь возглавляет «Тоттенхэм».

    Он, наверное, хочет победить в этом матче больше, чем в каком-либо другом с тех пор, как принял бразды правления в свои руки, я в этом почти уверен», – отметил Лэмпард.

    • Матч «Тоттенхэм» – «Челси» состоится 22 декабря, начало – в 19:30 по московскому времени.
    • «Челси» занимает четвертое место в АПЛ, «Тоттенхэм» – седьмой.

    Источник: официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +983

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Нет уж Френки, сместить акценты всё равно не получится, журналюги сделают заголовок не Тотенхем - Челси, а Маур - Лемпард..))

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