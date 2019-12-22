Лэмпард: «Не хочу, чтобы матч «Челси» с «Тоттенхэмом» воспринимали как шоу со мной и Моуринью»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

«Я не хочу, чтобы этот матч воспринимали, как некое шоу, где главными действующими лицами являемся мы с Моуринью. Это встреча «Челси» с «Тоттенхэмом», у руля которого стоит человек, заслуживающий мое уважение. Я знаю, что это тренер топ-уровня, ведь он работал с «Челси» и со мной в частности, а теперь возглавляет «Тоттенхэм».

Он, наверное, хочет победить в этом матче больше, чем в каком-либо другом с тех пор, как принял бразды правления в свои руки, я в этом почти уверен», – отметил Лэмпард.