Гризманн – после разгрома «Алавеса»: «Месси – лучший в мире»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился впечатлениями после матча 18-го тура Примеры против «Алавеса» (4:1). Один из голов забил Лионель Месси.

«Месси – лучший в мире. У нас великолепная команда и лучший игрок. Лионель появляется, когда команде нужна помощь. В матче с «Алавесом» ноги были немного тяжелые, потому что на неделе мы играли с «Реалом» (0:0). Я рад, что сейчас мы уходим в отпуск», – сказал Гризманн.