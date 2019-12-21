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  • Гризманн – после разгрома «Алавеса»: «Месси – лучший в мире»

Гризманн – после разгрома «Алавеса»: «Месси – лучший в мире»

21 декабря 2019, 20:25

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился впечатлениями после матча 18-го тура Примеры против «Алавеса» (4:1). Один из голов забил Лионель Месси.

«Месси – лучший в мире. У нас великолепная команда и лучший игрок. Лионель появляется, когда команде нужна помощь. В матче с «Алавесом» ноги были немного тяжелые, потому что на неделе мы играли с «Реалом» (0:0). Я рад, что сейчас мы уходим в отпуск», – сказал Гризманн.

  • Француз забил один гол в ворота «Алавеса».
  • Гризманн провел в сезоне Примеры 17 матчей, забил семь голов, сделал пять результативных пасов.
  • «Барселона» с отрывом лидирует в таблице.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Алавес Месси Лионель Гризманн Антуан
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