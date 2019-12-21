Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Гризманн – после разгрома «Алавеса»: «Месси – лучший в мире»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился впечатлениями после матча 18-го тура Примеры против «Алавеса» (4:1). Один из голов забил Лионель Месси.

    «Месси – лучший в мире. У нас великолепная команда и лучший игрок. Лионель появляется, когда команде нужна помощь. В матче с «Алавесом» ноги были немного тяжелые, потому что на неделе мы играли с «Реалом» (0:0). Я рад, что сейчас мы уходим в отпуск», – сказал Гризманн.

    • Француз забил один гол в ворота «Алавеса».
    • Гризманн провел в сезоне Примеры 17 матчей, забил семь голов, сделал пять результативных пасов.
    • «Барселона» с отрывом лидирует в таблице.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru