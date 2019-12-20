Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бизнес Online»: «Спартак» не может договориться о контракте с Бакаевым-младшим

«Бизнес Online»: «Спартак» не может договориться о контракте с Бакаевым-младшим

20 декабря 2019, 18:07
14

«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с младшим братом Зелимхана БакаеваСолтмурадом, сообщает «Бизнес Online».

Достичь договоренности по новому контракту пока не удается. 20-летний хавбек уже может вести переговоры с другими клубами. При этом игрок хочет остаться в «Спартаке», но его не устраивает зарплата, которую предлагает московский клуб.

  • Действующее соглашение клуба с Солтмурадом Бакаевым истекает летом 2020 года.
  • В этом сезоне Бакаев-младший провел за «Спартак-2» 18 матчей в ФНЛ, забил четыре гола и отдал два ассиста. За «Спартак» он сыграл три матча.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Солтмурад
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1576856147
Не может договориться? До свидания. И братца может забрать!
Ответить
VVM1964
1576856984
А не рановато юнец начал права качать ? (((
Ответить
oyabun
1576858251
Это странная позиция для игрока, который еще НИЧЕМ себя не проявил. На каком основании требует бОльшую зарплату - непонятно.
Ответить
Иван Петров 1986
1576860124
А за что ему больше давать.
Ответить
AZ
1576867730
пусть в АнжЫ идет
Ответить
JTherry
1576871406
оба Бакаева пока не впечатляют, оба увлекаются обводкой, не видя партнеров, имея хорошо поставленный удар, больше мажут, чем попадают по воротам, но оба - молоды, у них все еще впереди... Мурад, наверное, узнал зарплату у Гулиева))
Ответить
Рубинище
1576874562
Ничем себя не проявил, зато личку ломит. пользы от таких нет. пусть в тереке так ломит
Ответить
vka1970
1576879575
Ну вот и результат работы лимита. Точней его плоды. Нашим функционерам от РФС его бы в рыльники сунуть чтоб думать начали.
Ответить
Диктор
1576901407
Дурдом зарплата его видите ли не устраивает- да пусть катится куда подальше .У футболистов сейчас по сравнению с обычными людьми заоблачные зарплаты.
Ответить
Дядя Серёжа
1576916422
Пущай ему братан платит, пока себя не покажет, да и верится с трудом в 20 лет - кто он? Можно А. Мостового вспомнить в его 20. Гол сезона Харькову он во сколько лет забил?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+