«Бизнес Online»: «Спартак» не может договориться о контракте с Бакаевым-младшим

«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с младшим братом Зелимхана Бакаева – Солтмурадом, сообщает «Бизнес Online».

Достичь договоренности по новому контракту пока не удается. 20-летний хавбек уже может вести переговоры с другими клубами. При этом игрок хочет остаться в «Спартаке», но его не устраивает зарплата, которую предлагает московский клуб.