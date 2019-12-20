«Бизнес Online»: «Спартак» не может договориться о контракте с Бакаевым-младшим

«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с младшим братом Зелимхана Бакаева – Солтмурадом, сообщает «Бизнес Online».
Достичь договоренности по новому контракту пока не удается. 20-летний хавбек уже может вести переговоры с другими клубами. При этом игрок хочет остаться в «Спартаке», но его не устраивает зарплата, которую предлагает московский клуб.
- Действующее соглашение клуба с Солтмурадом Бакаевым истекает летом 2020 года.
- В этом сезоне Бакаев-младший провел за «Спартак-2» 18 матчей в ФНЛ, забил четыре гола и отдал два ассиста. За «Спартак» он сыграл три матча.
Источник: «Бизнес Online»