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    «Бизнес Online»: «Спартак» не может договориться о контракте с Бакаевым-младшим

    «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с младшим братом Зелимхана БакаеваСолтмурадом, сообщает «Бизнес Online».

    Достичь договоренности по новому контракту пока не удается. 20-летний хавбек уже может вести переговоры с другими клубами. При этом игрок хочет остаться в «Спартаке», но его не устраивает зарплата, которую предлагает московский клуб.

    • Действующее соглашение клуба с Солтмурадом Бакаевым истекает летом 2020 года.
    • В этом сезоне Бакаев-младший провел за «Спартак-2» 18 матчей в ФНЛ, забил четыре гола и отдал два ассиста. За «Спартак» он сыграл три матча.

    Источник: «Бизнес Online»

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