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    AS: «Реал» запросил аудиопереговоры судей в эпизодах с неназначенными пенальти на Варане

    «Реал» подал запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию с целью получить объяснение отдельных решений судейской бригады во время перенесенного матча 10-го тура Примеры против«Барселоны».

    По информации AS, мадридский клуб интересует аудиоверсия переговоров между главным арбитром встречи Алехандро Эрнандесом Эрнандесом и Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа, отвечавшим в класико за систему VAR.

    «Реал» хочет выяснить, почему рефери не назначили два пенальти в ворота «Барсы» за фолы на Рафаэле Варане со стороны Клемана Лангле и Ивана Ракитича.

    • Матч завершился нулевой ничьей.
    • Команды продолжают делить лидерство в Примере.

    «Реал»: «За фолы против Варана арбитр мог назначить два пенальти в ворота «Барселоны», но не дал ни одного»

    Источник: AS

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