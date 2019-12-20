Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • AS: «Реал» запросил аудиопереговоры судей в эпизодах с неназначенными пенальти на Варане

AS: «Реал» запросил аудиопереговоры судей в эпизодах с неназначенными пенальти на Варане

20 декабря 2019, 01:39
2

«Реал» подал запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию с целью получить объяснение отдельных решений судейской бригады во время перенесенного матча 10-го тура Примеры против«Барселоны».

По информации AS, мадридский клуб интересует аудиоверсия переговоров между главным арбитром встречи Алехандро Эрнандесом Эрнандесом и Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа, отвечавшим в класико за систему VAR.

«Реал» хочет выяснить, почему рефери не назначили два пенальти в ворота «Барсы» за фолы на Рафаэле Варане со стороны Клемана Лангле и Ивана Ракитича.

  • Матч завершился нулевой ничьей.
  • Команды продолжают делить лидерство в Примере.

«Реал»: «За фолы против Варана арбитр мог назначить два пенальти в ворота «Барселоны», но не дал ни одного»

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Реал Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1576821847
А вот это интересно. Скандальчик может вырасти. Судья - кажись ... продажная.
Ответить
РМЗ
1576830062
А так можно ??? Судьи в России готовьте жопу
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+