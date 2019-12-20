AS: «Реал» запросил аудиопереговоры судей в эпизодах с неназначенными пенальти на Варане

«Реал» подал запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию с целью получить объяснение отдельных решений судейской бригады во время перенесенного матча 10-го тура Примеры против«Барселоны».

По информации AS, мадридский клуб интересует аудиоверсия переговоров между главным арбитром встречи Алехандро Эрнандесом Эрнандесом и Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа, отвечавшим в класико за систему VAR.

«Реал» хочет выяснить, почему рефери не назначили два пенальти в ворота «Барсы» за фолы на Рафаэле Варане со стороны Клемана Лангле и Ивана Ракитича.

Матч завершился нулевой ничьей.

Команды продолжают делить лидерство в Примере.

«Реал»: «За фолы против Варана арбитр мог назначить два пенальти в ворота «Барселоны», но не дал ни одного»