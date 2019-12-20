Самедов стал футбольным агентом

Бывший игрок сборной России Александр Самедов, завершивший карьеру в июле этого года, заявил, что он стал агентом.
– Было много разговоров, что по окончании карьеры вы займетесь агентской деятельностью. Это к чему-то привело?
– Потихоньку приводит. Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку.
– С учетом вашего статуса вы можете предложить свои услуги топовым игрокам?
– Всe постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.
– Тяжело это?
– Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определенными людьми.
– К вам как к известному футболисту другие агенты как относятся?
– Мне всe равно, как они ко мне относятся, я с ними никак не связан. С некоторыми общаюсь – я знаю их, они меня. У каждого свой путь.
- В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
- Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
- Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».