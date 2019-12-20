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Самедов стал футбольным агентом

20 декабря 2019, 01:24
3

Бывший игрок сборной России Александр Самедов, завершивший карьеру в июле этого года, заявил, что он стал агентом.

– Было много разговоров, что по окончании карьеры вы займетесь агентской деятельностью. Это к чему-то привело?

– Потихоньку приводит. Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку.

– С учетом вашего статуса вы можете предложить свои услуги топовым игрокам?

– Всe постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.

– Тяжело это?

– Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определенными людьми.

– К вам как к известному футболисту другие агенты как относятся?

– Мне всe равно, как они ко мне относятся, я с ними никак не связан. С некоторыми общаюсь – я знаю их, они меня. У каждого свой путь.

  • В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
  • Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
  • Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Самедов Александр
Комментарии (3)
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Armani nn
1576801269
Главное без «грязи».
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loko-the_best
1576835630
Главное, чтобы подачи было ровные, а не в аут направлял
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