Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Самедов стал футбольным агентом

    Бывший игрок сборной России Александр Самедов, завершивший карьеру в июле этого года, заявил, что он стал агентом.

    – Было много разговоров, что по окончании карьеры вы займетесь агентской деятельностью. Это к чему-то привело?

    – Потихоньку приводит. Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку.

    – С учетом вашего статуса вы можете предложить свои услуги топовым игрокам?

    – Всe постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.

    – Тяжело это?

    – Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определенными людьми.

    – К вам как к известному футболисту другие агенты как относятся?

    – Мне всe равно, как они ко мне относятся, я с ними никак не связан. С некоторыми общаюсь – я знаю их, они меня. У каждого свой путь.

    • В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
    • Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
    • Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +771

      FENIX-SL 1 час назад

      сначала арбузы
      теперь людей

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru