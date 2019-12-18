Черевченко: «Список кандидатов на расставание с «Арсеналом»? 4-5 фамилий»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко сообщил, что тульский клуб в межсезонье покинут несколько игроков.

«Банда и Кингс Кангва – молодые игроки. На них особой надежды не было, что сразу заиграют. Это и возраст, и требования в новой команде немного другие. Им нужен еще год, может, полтора.

Список кандидатов на расставание? Небольшой. Четыре-пять фамилий? Примерно так», – сказал Черевченко.