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  • Черевченко: «Список кандидатов на расставание с «Арсеналом»? 4-5 фамилий»

Черевченко: «Список кандидатов на расставание с «Арсеналом»? 4-5 фамилий»

18 декабря 2019, 16:19

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко сообщил, что тульский клуб в межсезонье покинут несколько игроков.

«Банда и Кингс Кангва – молодые игроки. На них особой надежды не было, что сразу заиграют. Это и возраст, и требования в новой команде немного другие. Им нужен еще год, может, полтора.

Список кандидатов на расставание? Небольшой. Четыре-пять фамилий? Примерно так», – сказал Черевченко.

  • После 19 туров «Арсенал» идет на шестом месте, отставая от зоны еврокубков на 9 очков.

Источник: Myslo
Россия. Премьер-лига Арсенал Черевченко Игорь
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