Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    «Динамо» заключило контракт с 17-летним вратарем Яшиным

    «Динамо» объявило о подписании первого профессионального контракта с вратарем Михаилом Яшиным.

    17-летний голкипер – воспитанник клубной академии. Он заявлен за московскую команду в юношеской футбольной лиге.

    «Очень счастлив подписать свой первый профессиональный контракт, надеюсь и в будущем буду подписывать только с «Динамо». Понимаю, что я вратарь в «Динамо» с фамилией Яшин – это накладывает большую ответственность, но и держит в тонусе, нельзя расслабиться, нужно работать на пределе возможностей.

    Жаль, что не так много видео с Яшиным в игре, но из того, что есть, многое видел – интересное подмечал. Может не скромно, но тоже хочется стать великим футболистом. Посмотрим получится ли. Буду стараться», – прокомментировал заключение соглашения Михаил Яшин.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:24
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +802

      LOKOfanatik19 17 минут назад

      Хорошая фамилия, что бы стать легендой Динамо. Надеюсь если станет топом, не покинет Динамо ради бабла))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      Мост 1 час назад

      Успехов,не подведи фамилию.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74840
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru