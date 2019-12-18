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«Динамо» заключило контракт с 17-летним вратарем Яшиным

18 декабря 2019, 01:24
5

«Динамо» объявило о подписании первого профессионального контракта с вратарем Михаилом Яшиным.

17-летний голкипер – воспитанник клубной академии. Он заявлен за московскую команду в юношеской футбольной лиге.

«Очень счастлив подписать свой первый профессиональный контракт, надеюсь и в будущем буду подписывать только с «Динамо». Понимаю, что я вратарь в «Динамо» с фамилией Яшин – это накладывает большую ответственность, но и держит в тонусе, нельзя расслабиться, нужно работать на пределе возможностей.

Жаль, что не так много видео с Яшиным в игре, но из того, что есть, многое видел – интересное подмечал. Может не скромно, но тоже хочется стать великим футболистом. Посмотрим получится ли. Буду стараться», – прокомментировал заключение соглашения Михаил Яшин.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (5)
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Мост
1576622430
Успехов,не подведи фамилию.
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LOKOfanatik19
1576625925
Хорошая фамилия, что бы стать легендой Динамо. Надеюсь если станет топом, не покинет Динамо ради бабла))
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Obojaemiy
1576640627
Ради пиара и подписали из за фамилии..
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Дядя Серёжа
1576643872
Яшин в Динамо - это нормально. Научите, удержите.
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alex1951
1576650144
Первое впечатление .Как с клубом ,так и с фамилией парню повезло....Это брэнд! Знал бы Лёва про такое (будучи живым) - уверен воспитал бы в своем духе! Руководству Динамо : Не упустите пацана!
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