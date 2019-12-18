«Динамо» заключило контракт с 17-летним вратарем Яшиным

«Динамо» объявило о подписании первого профессионального контракта с вратарем Михаилом Яшиным.

17-летний голкипер – воспитанник клубной академии. Он заявлен за московскую команду в юношеской футбольной лиге.

«Очень счастлив подписать свой первый профессиональный контракт, надеюсь и в будущем буду подписывать только с «Динамо». Понимаю, что я вратарь в «Динамо» с фамилией Яшин – это накладывает большую ответственность, но и держит в тонусе, нельзя расслабиться, нужно работать на пределе возможностей.

Жаль, что не так много видео с Яшиным в игре, но из того, что есть, многое видел – интересное подмечал. Может не скромно, но тоже хочется стать великим футболистом. Посмотрим получится ли. Буду стараться», – прокомментировал заключение соглашения Михаил Яшин.