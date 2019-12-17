Месси, Суарес и Гризманн – в заявке «Барселоны» на матч с «Реалом»

Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на перенесенный матч 10-го тура Примеры против «Реала».

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Нето;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Умтити;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Карлес Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Сайоль, Ансу Фати.

Матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.

«Барса» и «Реал» делят лидерство в Примере после 16 сыгранных матчей.

«Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной». Марсело, Хамес и Азар – вне состава