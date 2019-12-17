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    Месси, Суарес и Гризманн – в заявке «Барселоны» на матч с «Реалом»

    Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на перенесенный матч 10-го тура Примеры против «Реала».

    Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Нето;

    Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Умтити;

    Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Карлес Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль;

    Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Сайоль, Ансу Фати.

    • Матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.
    • «Барса» и «Реал» делят лидерство в Примере после 16 сыгранных матчей.

    «Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной». Марсело, Хамес и Азар – вне состава

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    17.12.2019 23:32
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