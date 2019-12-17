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Тиль: «Я все еще привыкаю к России»

17 декабря 2019, 01:18
14

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль заявил, что его адаптация в московском клубе еще не завершена.

«Я всe ещe привыкаю к России, но это нормально. Это совершенно другая культура, совсем другой мир. Москва – очень большой город. В Нидерландах я жил в Амстердаме, но по сравнению с Москвой он выглядит маленьким и уютным. Однако всe становится лучше и лучше. Я чувствую, что адаптируюсь, и улучшаю свою игру. Так что всe будет хорошо», – сказал 21-летний футболист.

  • Тиль перешел в «Спартак» прошлым летом из «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
  • Голландец заключил с российским клубом контракт до 2023 года.
  • В текущем сезоне игрок провел 14 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал три ассиста.

Источник: Voetbal International
Россия. Премьер-лига Спартак Тил Гус
Комментарии (14)
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GermanVo
1576541508
За 18 млн спортсмен должен приходить и е.ашить. Будем надеяться, что отсутствие игры было связано с долгой адаптацией.
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Дядя Серёжа
1576545476
Я 62 года привыкаю.... Но результат даю. Вот дедом стал.
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paracetamol
1576564911
18 миллионов евро за это откровенно сачкующее г-но?
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derrik2000
1576565542
"сказал 21-летний футболист." Он либо совсем уже идиот, либо ещё не вышел из детсадовского возраста. Зачем? Зачем тогда переезжал из уютной для него Голландии в неведомую, "медвежью" Россию и тем более в САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ РОССИЯНАМИ клуб? Не, ну, я понимаю, когда нападающие привыкают: всё таки они - натуры достаточно тонкие и ранимые, поскольку от напов ждут голов, причём много голов, а отсутствие оных психологически молодых напов подкашивает морально, но если какой-то там полузащитник ТАК заявляет, то даже не знаю, что о нём думать.
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portero
1576568462
успеешь ли адаптироваться? или вариантов нет, придется.
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zigbert
1576583111
За такие деньги должен быть игроком основного состава. Будем надеется что адаптируешься.
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JTherry
1576588501
Федун неустойку за "адаптацию" взять с тебя забыл) тогда не было бы разговоров про адаптацию...
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