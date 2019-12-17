Тиль: «Я все еще привыкаю к России»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль заявил, что его адаптация в московском клубе еще не завершена.

«Я всe ещe привыкаю к России, но это нормально. Это совершенно другая культура, совсем другой мир. Москва – очень большой город. В Нидерландах я жил в Амстердаме, но по сравнению с Москвой он выглядит маленьким и уютным. Однако всe становится лучше и лучше. Я чувствую, что адаптируюсь, и улучшаю свою игру. Так что всe будет хорошо», – сказал 21-летний футболист.