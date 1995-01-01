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    Тиль: «Я все еще привыкаю к России»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль заявил, что его адаптация в московском клубе еще не завершена.

    «Я всe ещe привыкаю к России, но это нормально. Это совершенно другая культура, совсем другой мир. Москва – очень большой город. В Нидерландах я жил в Амстердаме, но по сравнению с Москвой он выглядит маленьким и уютным. Однако всe становится лучше и лучше. Я чувствую, что адаптируюсь, и улучшаю свою игру. Так что всe будет хорошо», – сказал 21-летний футболист.

    • Тиль перешел в «Спартак» прошлым летом из «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
    • Голландец заключил с российским клубом контракт до 2023 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 14 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал три ассиста.

    Источник: Voetbal International

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