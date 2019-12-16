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  • Это'О: «Месси выиграл «Золотой мяч» благодаря голосованию в Южной Америке, а у африканцев не хватает единения»

Это'О: «Месси выиграл «Золотой мяч» благодаря голосованию в Южной Америке, а у африканцев не хватает единения»

16 декабря 2019, 11:19
6

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О остался недоволен итогами голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Месси выиграл награду, потому что за него голосовала вся Южная Америка. Думаю, европейцы тоже дружно проголосовали за ван Дейка, раз он занял второе место. А африканцы почему-то не голосовали за Мане. Это большая проблема. У африканцев возникают проблемы с другими африканцами. Нам не хватает единения. Мы подвели самих себя. Нужно объединиться, если мы хотим прервать господство европейцев и южноамериканцев в номинации на «Золотой мяч», – сказал Это'О.

  • Месси опередил ван Дейка в голосовании на семь баллов.
  • Замкнул тройку лучших Криштиану Роналду.
  • Мане занял четвертое место.

Источник: Goal.com
Весь мир Ливерпуль Барселона Это'О Самуэль Месси Лионель ван Дейк Вирджил Мане Садио
Комментарии (6)
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bset
1576487139
Большая проблема как раз в американцах и европейцах, которые не за лучшего голосуют, а за своего.
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DyadyaWel
1576487315
А может африканцы лучше играть начнут?! Глядишь тогда и шансы появятся. Да ещё в идеале чтобы не пять-десять матчей, а весь сезон ровно, на высшем уровне. Или у Этого тоже все на расизме замешаны?
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general.lizyukov
1576493829
Да вы там у себя на континенте друг дружку так ненавидите, что вас рядом держать опасно. У вас местные при виде своих же военных прячутся. А ты хочешь, чтобы алжирцы за ангольцев голосовали, а мозамбикцы за египтянина (который ни разу не африканец, только географически).
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BARCLAYS_APL
1576512517
Какая Южная Америка? Везде коррупцией выиграл потомучто за 5 дней собрать больше 5000 голов не реально было в то время когда Роналду с не реальным отрывом лидировал а коррупция сделала свое дело и журналюги замещены были 100%.
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Artur_Messi
1576518872
Чтобы выиграть Золотой мяч,нужно не единение,а быть круче чем Месси
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