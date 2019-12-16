Это'О: «Месси выиграл «Золотой мяч» благодаря голосованию в Южной Америке, а у африканцев не хватает единения»

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О остался недоволен итогами голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Месси выиграл награду, потому что за него голосовала вся Южная Америка. Думаю, европейцы тоже дружно проголосовали за ван Дейка, раз он занял второе место. А африканцы почему-то не голосовали за Мане. Это большая проблема. У африканцев возникают проблемы с другими африканцами. Нам не хватает единения. Мы подвели самих себя. Нужно объединиться, если мы хотим прервать господство европейцев и южноамериканцев в номинации на «Золотой мяч», – сказал Это'О.