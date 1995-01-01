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    Это'О: «Месси выиграл «Золотой мяч» благодаря голосованию в Южной Америке, а у африканцев не хватает единения»

    Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О остался недоволен итогами голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

    «Месси выиграл награду, потому что за него голосовала вся Южная Америка. Думаю, европейцы тоже дружно проголосовали за ван Дейка, раз он занял второе место. А африканцы почему-то не голосовали за Мане. Это большая проблема. У африканцев возникают проблемы с другими африканцами. Нам не хватает единения. Мы подвели самих себя. Нужно объединиться, если мы хотим прервать господство европейцев и южноамериканцев в номинации на «Золотой мяч», – сказал Это'О.

    • Месси опередил ван Дейка в голосовании на семь баллов.
    • Замкнул тройку лучших Криштиану Роналду.
    • Мане занял четвертое место.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2609

      TOMSON 12 минут назад

      Говоря о проблемах Африки, Камерунец обозначил проблему всей системы. Голосуют за своего, а не за лучшего.

      0
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      Рейтинг: +185

      DyadyaWel 1 час назад

      А может африканцы лучше играть начнут?! Глядишь тогда и шансы появятся. Да ещё в идеале чтобы не пять-десять матчей, а весь сезон ровно, на высшем уровне. Или у Этого тоже все на расизме замешаны?

      0
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      Рейтинг: +139

      elessar arnor > DyadyaWel 53 минуты назад

      лучше? Салах, Мане, Марез, Кулибали, Гулам, Ндини, Обамеянг

      я уж не беру тех чистокровных африканцев, родившихся в другой стране
      долька правды в его словах есть

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      Рейтинг: +26

      seventeen > elessar arnor 29 минут назад

      Салах, Мане, Марез, Кулибали, Гулам, Ндини, Обамеянг по 50 голов за сезон кладут и от них тащится пол мира? Плюс не очень медийные личности. Утырок ничего почти не выйграл, кроме примеры, но дали ему. Роналду в каком-то из недавних сезонов тоже особо не блистал, но дали ему. Тут уже не на все 100% спорт, а наполовину бизнес

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      Рейтинг: +13114

      bset 1 час назад

      Большая проблема как раз в американцах и европейцах, которые не за лучшего голосуют, а за своего.

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