Нурмагомедов посетил академию и стадион «Краснодара»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов побывал в академии «Краснодара». В экскурсии для команды спортсмена принимал участие де-факто главный тренер южан Мурад Мусаев.

«В завершении события один из самых известных и лучших бойцов планеты получил символичные подарки в официальном магазине атрибутики ФК «Краснодар», – пишет пресс-служба краснодарцев.