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Нурмагомедов посетил академию и стадион «Краснодара»

15 декабря 2019, 13:57
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов побывал в академии «Краснодара». В экскурсии для команды спортсмена принимал участие де-факто главный тренер южан Мурад Мусаев.

«В завершении события один из самых известных и лучших бойцов планеты получил символичные подарки в официальном магазине атрибутики ФК «Краснодар», – пишет пресс-служба краснодарцев.

  • Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе.
  • Ближайший бой россиянин проведет в апреле против Тони Фергюсона.
  • «Краснодар» в РПЛ идет вторым.

Источник: YouTube-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (1)
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sobaka120982
1576420480
Махачкала рулит!!!!
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