Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Нурмагомедов посетил академию и стадион «Краснодара»

    Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов побывал в академии «Краснодара». В экскурсии для команды спортсмена принимал участие де-факто главный тренер южан Мурад Мусаев.

    «В завершении события один из самых известных и лучших бойцов планеты получил символичные подарки в официальном магазине атрибутики ФК «Краснодар», – пишет пресс-служба краснодарцев.

    • Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе.
    • Ближайший бой россиянин проведет в апреле против Тони Фергюсона.
    • «Краснодар» в РПЛ идет вторым.

    Источник: YouTube-канал «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74817
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru