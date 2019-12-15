Нурмагомедов посетил академию и стадион «Краснодара»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов побывал в академии «Краснодара». В экскурсии для команды спортсмена принимал участие де-факто главный тренер южан Мурад Мусаев.
«В завершении события один из самых известных и лучших бойцов планеты получил символичные подарки в официальном магазине атрибутики ФК «Краснодар», – пишет пресс-служба краснодарцев.
- Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе.
- Ближайший бой россиянин проведет в апреле против Тони Фергюсона.
- «Краснодар» в РПЛ идет вторым.
Источник: YouTube-канал «Краснодара»