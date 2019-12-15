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  • Экс-полузащитник «Зенита» Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Зенита» Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед»

15 декабря 2019, 10:11
8

«Манчестер Юнайтед» собирается усилить состав во время зимнего трансферного окна.

По информации The Mirror, манкунианцы заинтересованы в подписании в январе полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Предполагается, что английский клуб может потратить на двух аргентинцев 120 миллионов фунтов.

  • В текущем сезоне Паредес сыграл 12 матчей в составе «ПСЖ», результативными действиями не отличался.
  • Лаутаро за указанный период провел 21 игру, забил 13 голов и сделал четыре ассиста.

Источник: The Mirror
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Интер ПСЖ Паредес Леандро Мартинес Лаутаро
Комментарии (8)
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1576401689
Агент начал работать, греть интерес. С такой игрой Паредесу бы хоть в Зенит вернуться если повезёт, но никак не в МЮ. В ПСЖ пришёл тридцатилетний Гуйе за меньшие деньги и посадил звезду Зенита на лавку.
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portero
1576403585
Как то не очень верится, тем более, там и Сульшер качается
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Бриг
1576404294
Сульшер, вроде его однажды увидел в Норвегии, а Паредес на первый взгляд всегда хорош. Вот и запомнился, а взять можно недорого. Мне кажется, что Паредес своего места на поле не нашел пока. Может у Сульшера и получится.
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Иван Петров 1986
1576408310
Вот как перейдет тогда и напишите.
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Серж 69
1576408711
Может быть и перейдёт,а скорее нет.Слабоват он для МЮ,что он там сможет улучшить и усилить?Так,для лавки разве что,но и такой вариант для МЮ не ахти.
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upiter622
1576409948
А мне он нравился в Зените!
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ГераХэвиЛОКО
1576411820
Нет спасибо. У нас погба.
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Hektor 84
1576590279
Зачем им эта черепаха?
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