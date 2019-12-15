Экс-полузащитник «Зенита» Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» собирается усилить состав во время зимнего трансферного окна.

По информации The Mirror, манкунианцы заинтересованы в подписании в январе полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Предполагается, что английский клуб может потратить на двух аргентинцев 120 миллионов фунтов.