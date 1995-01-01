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    Экс-полузащитник «Зенита» Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» собирается усилить состав во время зимнего трансферного окна.

    По информации The Mirror, манкунианцы заинтересованы в подписании в январе полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

    Предполагается, что английский клуб может потратить на двух аргентинцев 120 миллионов фунтов.

    • В текущем сезоне Паредес сыграл 12 матчей в составе «ПСЖ», результативными действиями не отличался.
    • Лаутаро за указанный период провел 21 игру, забил 13 голов и сделал четыре ассиста.

    Источник: The Mirror

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