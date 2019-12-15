Экс-полузащитник «Зенита» Паредес может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» собирается усилить состав во время зимнего трансферного окна.
По информации The Mirror, манкунианцы заинтересованы в подписании в январе полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Предполагается, что английский клуб может потратить на двух аргентинцев 120 миллионов фунтов.
- В текущем сезоне Паредес сыграл 12 матчей в составе «ПСЖ», результативными действиями не отличался.
- Лаутаро за указанный период провел 21 игру, забил 13 голов и сделал четыре ассиста.
Источник: The Mirror