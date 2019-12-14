Артур пропустит матч с «Реалом Сосьедад» из-за нарушения дисциплины. Бразилец катался на сноуборде

Полузащитник «Барселоны» Артур не сыграет в матче 17-го тура Примеры против «Реала Сосьедад».
Как сообщает Le Figaro, бразилец не попал в заявку каталонцев из-за нарушения дисциплины. Футболист дважды катался на сноуборде в свободное время, что запрещено правилами клуба, так как связано с риском для здоровья.
Тренерский штаб «Барселоны» применил дисциплинарные санкции по отношению к Артуру.
- В этом сезоне полузащитник забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах Примеры.
- Встреча «Реал Сосьедад» – «Барселона» начнется сегодня в 18:00 мск.
Источник: Le Figaro