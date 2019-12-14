Артур пропустит матч с «Реалом Сосьедад» из-за нарушения дисциплины. Бразилец катался на сноуборде

Полузащитник «Барселоны» Артур не сыграет в матче 17-го тура Примеры против «Реала Сосьедад».

Как сообщает Le Figaro, бразилец не попал в заявку каталонцев из-за нарушения дисциплины. Футболист дважды катался на сноуборде в свободное время, что запрещено правилами клуба, так как связано с риском для здоровья.

Тренерский штаб «Барселоны» применил дисциплинарные санкции по отношению к Артуру.