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  • Артур пропустит матч с «Реалом Сосьедад» из-за нарушения дисциплины. Бразилец катался на сноуборде

Артур пропустит матч с «Реалом Сосьедад» из-за нарушения дисциплины. Бразилец катался на сноуборде

14 декабря 2019, 18:00

Полузащитник «Барселоны» Артур не сыграет в матче 17-го тура Примеры против «Реала Сосьедад».

Как сообщает Le Figaro, бразилец не попал в заявку каталонцев из-за нарушения дисциплины. Футболист дважды катался на сноуборде в свободное время, что запрещено правилами клуба, так как связано с риском для здоровья.

Тренерский штаб «Барселоны» применил дисциплинарные санкции по отношению к Артуру.

  • В этом сезоне полузащитник забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах Примеры.
  • Встреча «Реал Сосьедад» – «Барселона» начнется сегодня в 18:00 мск.

Источник: Le Figaro
Испания. Примера Барселона Реал Сосьедад
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