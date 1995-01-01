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    Кисляк: «Первую ошибку Бердыев прощал, но за повторную можно было вылететь из состава на несколько месяцев»

    Бывший полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк рассказал о совместной работе с Курбаном Бердыевым.

    «Классное время было в «Рубине», когда только перешел в него. Мы чувствовали себя одной семьей, хотя в составе были легионеры из разных стран. Курбан Бердыев сумел всех объединить.

    Дисциплина у него была железная, а ребята уважительно относились друг к другу. Бердыев со стороны кажется человеком немного замкнутым, но на самом деле он все делал для игроков. Создавал условия, чтобы они сосредоточивались на игре и добивались результата.

    Больше всего Бердыев не любил, когда не выполнялись его установки. Первую ошибку он прощает. Но если она повторится в следующем матче, можно было вылететь из стартового состава на несколько месяцев», – сказал Кисляк.

    • Кисляк играл за «Рубин» с 2011 по 2016 годы.
    • За казанский клуб белорус провел 67 матчей и забил четыре гола.

    Источник: «Прессбол»

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