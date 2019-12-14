Кисляк: «Первую ошибку Бердыев прощал, но за повторную можно было вылететь из состава на несколько месяцев»

Бывший полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк рассказал о совместной работе с Курбаном Бердыевым.

«Классное время было в «Рубине», когда только перешел в него. Мы чувствовали себя одной семьей, хотя в составе были легионеры из разных стран. Курбан Бердыев сумел всех объединить.

Дисциплина у него была железная, а ребята уважительно относились друг к другу. Бердыев со стороны кажется человеком немного замкнутым, но на самом деле он все делал для игроков. Создавал условия, чтобы они сосредоточивались на игре и добивались результата.

Больше всего Бердыев не любил, когда не выполнялись его установки. Первую ошибку он прощает. Но если она повторится в следующем матче, можно было вылететь из стартового состава на несколько месяцев», – сказал Кисляк.