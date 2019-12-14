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  • Кисляк: «Первую ошибку Бердыев прощал, но за повторную можно было вылететь из состава на несколько месяцев»

Кисляк: «Первую ошибку Бердыев прощал, но за повторную можно было вылететь из состава на несколько месяцев»

14 декабря 2019, 11:21
3

Бывший полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк рассказал о совместной работе с Курбаном Бердыевым.

«Классное время было в «Рубине», когда только перешел в него. Мы чувствовали себя одной семьей, хотя в составе были легионеры из разных стран. Курбан Бердыев сумел всех объединить.

Дисциплина у него была железная, а ребята уважительно относились друг к другу. Бердыев со стороны кажется человеком немного замкнутым, но на самом деле он все делал для игроков. Создавал условия, чтобы они сосредоточивались на игре и добивались результата.

Больше всего Бердыев не любил, когда не выполнялись его установки. Первую ошибку он прощает. Но если она повторится в следующем матче, можно было вылететь из стартового состава на несколько месяцев», – сказал Кисляк.

  • Кисляк играл за «Рубин» с 2011 по 2016 годы.
  • За казанский клуб белорус провел 67 матчей и забил четыре гола.

Источник: «Прессбол»
Россия. Премьер-лига Рубин Кисляк Сергей Бердыев Курбан
Комментарии (3)
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MaxRnD
1576323095
Бекиевич - это футбольный Макаренко и лучший тренер на постсоветском пространстве
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Томик
1576329357
Так и надо. А не как с Бакаевым: "Зато он лидер по рывкам с мячом!" Ладно был бы легендой клуба и одним присутствием на поле команде помогал. Слишком много ошибок на квадратный метр, чтобы в стартовом составе безвылазно сидеть. И без замен, что самое смешное.
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