The Guardian: «Челси» планирует приобрести у «Борнмута» Аке за 48 миллионов. Два года назад его отпустили за 22,8 миллиона

Был удивлён вообще, когда Челси начал просто разбазаривать свою молодёжь, в т.ч. и Аке. А Лэмпард пришёл и сразу почти все у него заиграли, кто ещё остался.
48 многовато что-то.
Защитник «Борнмута» Натан Аке может продолжить карьеру в «Челси».
По информации источника, «Челси» готов активировать опцию выкупа, прописанную в контракте голландца. Сумма потенциальной сделки оценивается в 48 миллионов евро.
- Аке играл в «Челси» с 2013 по 2017 годы.
- Летом 2017 года защитник перешел в «Борнмут» за 22,8 млн евро.
- В этом сезоне Аке провел 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.