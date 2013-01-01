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    The Guardian: «Челси» планирует приобрести у «Борнмута» Аке за 48 миллионов. Два года назад его отпустили за 22,8 миллиона

    Защитник «Борнмута» Натан Аке может продолжить карьеру в «Челси».

    По информации источника, «Челси» готов активировать опцию выкупа, прописанную в контракте голландца. Сумма потенциальной сделки оценивается в 48 миллионов евро.

    • Аке играл в «Челси» с 2013 по 2017 годы.
    • Летом 2017 года защитник перешел в «Борнмут» за 22,8 млн евро.
    • В этом сезоне Аке провел 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8929

      Cules2013 2 часа назад

      Был удивлён вообще, когда Челси начал просто разбазаривать свою молодёжь, в т.ч. и Аке. А Лэмпард пришёл и сразу почти все у него заиграли, кто ещё остался.
      48 многовато что-то.

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