Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Клопп – о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Нет лучшего места, чем здесь»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал заключение нового контракта с клубом, который рассчитан до 2024 года.

    «Лично для меня это подтверждение наших намерений. Оно основано на моих знаниях о том, чего мы достигли до сих пор в качестве партнеров и что нам еще предстоит сделать. Когда я вижу развитие клуба и нашу совместную работу, которая продолжается, чувствую, что мой вклад может только расти. Люди видят наш прогресс. Хоть это и лучшая мера, она не единственная. Я видел приверженность владельцев клуба, о которой можно только мечтать.

    Когда мне поступило предложение осенью 2015 года, почувствовал, что мы идеально подходим друг другу. Теперь я понимаю, что недооценил это чувство. Только с полной уверенностью, что сотрудничество остается абсолютно взаимодополняющим с обеих сторон, я в состоянии руководить клубом до 2024 года. Если бы я этого не чувствовал, не стал бы продлевать контракт. Этот клуб находится в столь хорошем состоянии, что я даже не мог подумать об уходе.

    Я также должен подчеркнуть роль нашего спортивного директора Майкла Эдвардса в нашем совместном пути. Его вклад и сотрудничество были столь же важны, как и все остальное, для того, чтобы мы могли сражаться за все трофеи. В футболе для любого, кто стремится достигать результатов, важен каждый элемент системы в своем лучшем виде – от поддержки болельщиков до видения владельцев. Таким образом, нет лучшего места, чем здесь», – сказал Клопп.

    • Клопп работает в «Ливерпуле» с октября 2015 года.
    • Под его руководством мерсисайдцы провели 234 матча.
    • В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:34
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8847

      KLIM777 35 минут назад

      молодцы, построили хороший клуб!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Питерский князь 51 минуту назад

      А может Семаку пора играть в атакующий футбол, есть, с кого брать пример. Зае.бал его програтизм! Это, даже не футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      Mr Abdullaev 55 минут назад

      Клопп топ

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru