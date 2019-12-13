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  • Клопп – о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Нет лучшего места, чем здесь»

Клопп – о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Нет лучшего места, чем здесь»

13 декабря 2019, 20:34
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал заключение нового контракта с клубом, который рассчитан до 2024 года.

«Лично для меня это подтверждение наших намерений. Оно основано на моих знаниях о том, чего мы достигли до сих пор в качестве партнеров и что нам еще предстоит сделать. Когда я вижу развитие клуба и нашу совместную работу, которая продолжается, чувствую, что мой вклад может только расти. Люди видят наш прогресс. Хоть это и лучшая мера, она не единственная. Я видел приверженность владельцев клуба, о которой можно только мечтать.

Когда мне поступило предложение осенью 2015 года, почувствовал, что мы идеально подходим друг другу. Теперь я понимаю, что недооценил это чувство. Только с полной уверенностью, что сотрудничество остается абсолютно взаимодополняющим с обеих сторон, я в состоянии руководить клубом до 2024 года. Если бы я этого не чувствовал, не стал бы продлевать контракт. Этот клуб находится в столь хорошем состоянии, что я даже не мог подумать об уходе.

Я также должен подчеркнуть роль нашего спортивного директора Майкла Эдвардса в нашем совместном пути. Его вклад и сотрудничество были столь же важны, как и все остальное, для того, чтобы мы могли сражаться за все трофеи. В футболе для любого, кто стремится достигать результатов, важен каждый элемент системы в своем лучшем виде – от поддержки болельщиков до видения владельцев. Таким образом, нет лучшего места, чем здесь», – сказал Клопп.

  • Клопп работает в «Ливерпуле» с октября 2015 года.
  • Под его руководством мерсисайдцы провели 234 матча.
  • В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (2)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mr Abdullaev
1576259111
Клопп топ
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ulimulik
1576301857
thank you, Boss!!!
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