Хабиб Нурмагомедов: «Шапи, я на месте, но Олегович недоволен тобой. Где гостеприимство?»

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов и тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в сториз инстаграма обратились к хавбеку Магомеду-Шапи Сулейманову.

«Шапи, я на месте, но Олегович недоволен тобой. Говорит, ты улетел. Где гостеприимство? Правильно я говорю?», – спросил Нурмагомедов у Мусаева.

«Постоянно приглашаешь-приглашаешь, и нет тебя. Зато я показал, как ты поешь», – добавил Мусаев.