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  • Хабиб Нурмагомедов: «Шапи, я на месте, но Олегович недоволен тобой. Где гостеприимство?»

Хабиб Нурмагомедов: «Шапи, я на месте, но Олегович недоволен тобой. Где гостеприимство?»

13 декабря 2019, 16:56
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Боец ММА Хабиб Нурмагомедов и тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в сториз инстаграма обратились к хавбеку Магомеду-Шапи Сулейманову.

«Шапи, я на месте, но Олегович недоволен тобой. Говорит, ты улетел. Где гостеприимство? Правильно я говорю?», – спросил Нурмагомедов у Мусаева.

«Постоянно приглашаешь-приглашаешь, и нет тебя. Зато я показал, как ты поешь», – добавил Мусаев.

  • Хабиб и Шапи – уроженцы Дагестана.
  • В четверг «Краснодар» проиграл «Хетафе» (0:3) и вылетел из Лиги Европы. Это был последний матч команды перед зимним отпуском.

Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Россия. Премьер-лига Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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Вальдемар IV
1576265159
гнать этих азеров из команды
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