Хабиб Нурмагомедов: «Шапи, я на месте, но Олегович недоволен тобой. Где гостеприимство?»

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов и тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в сториз инстаграма обратились к хавбеку Магомеду-Шапи Сулейманову.
«Шапи, я на месте, но Олегович недоволен тобой. Говорит, ты улетел. Где гостеприимство? Правильно я говорю?», – спросил Нурмагомедов у Мусаева.
«Постоянно приглашаешь-приглашаешь, и нет тебя. Зато я показал, как ты поешь», – добавил Мусаев.
- Хабиб и Шапи – уроженцы Дагестана.
- В четверг «Краснодар» проиграл «Хетафе» (0:3) и вылетел из Лиги Европы. Это был последний матч команды перед зимним отпуском.
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова