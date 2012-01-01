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    Хабиб Нурмагомедов: «Шапи, я на месте, но Олегович недоволен тобой. Где гостеприимство?»

    Боец ММА Хабиб Нурмагомедов и тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в сториз инстаграма обратились к хавбеку Магомеду-Шапи Сулейманову.

    «Шапи, я на месте, но Олегович недоволен тобой. Говорит, ты улетел. Где гостеприимство? Правильно я говорю?», – спросил Нурмагомедов у Мусаева.

    «Постоянно приглашаешь-приглашаешь, и нет тебя. Зато я показал, как ты поешь», – добавил Мусаев.

    • Хабиб и Шапи – уроженцы Дагестана.
    • В четверг «Краснодар» проиграл «Хетафе» (0:3) и вылетел из Лиги Европы. Это был последний матч команды перед зимним отпуском.

    Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова

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