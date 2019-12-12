За 5 дней до вручение з м собрать больше 5000 голов не реально 100% коррупция купленный мяч потомучто Роналду с большим отрывом лидировал.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает, что капитан каталонской команды Лионель Месси заслужил больше «Золотых мячей».
- Сейчас у аргентинца шесть таких наград.
- 32-летний форвард выигрывал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.
«У него шесть «Золотых мячей», а должно быть еще больше. Я уверен, что в конечном итоге он выиграет еще больше «Золотых мячей», – сказал Бартомеу.
Величие Месси – это также большие проблемы