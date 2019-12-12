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    Бартомеу: «У Месси должно быть еще больше «Золотых мячей»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает, что капитан каталонской команды Лионель Месси заслужил больше «Золотых мячей».

    • Сейчас у аргентинца шесть таких наград.
    • 32-летний форвард выигрывал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

    «У него шесть «Золотых мячей», а должно быть еще больше. Я уверен, что в конечном итоге он выиграет еще больше «Золотых мячей», – сказал Бартомеу.

    Величие Месси – это также большие проблемы

    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: -108

      BARCLAYS_APL 42 минуты назад

      За 5 дней до вручение з м собрать больше 5000 голов не реально 100% коррупция купленный мяч потомучто Роналду с большим отрывом лидировал.

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      Рейтинг: +1429

      playsh 1 час назад

      Да кто же против,будет играть Месс на своём уровне,будет и ещё ЗМ.
      Почему нет?

      0
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      Рейтинг: +638

      Mr Abdullaev 1 час назад

      Думаю у него больше ЗМ будет чем у Роналду, наверняка его кто сможет обогнать

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