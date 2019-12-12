Бартомеу: «У Месси должно быть еще больше «Золотых мячей»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу считает, что капитан каталонской команды Лионель Месси заслужил больше «Золотых мячей».

Сейчас у аргентинца шесть таких наград.

32-летний форвард выигрывал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

«У него шесть «Золотых мячей», а должно быть еще больше. Я уверен, что в конечном итоге он выиграет еще больше «Золотых мячей», – сказал Бартомеу.

Величие Месси – это также большие проблемы