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Bild: Сане отказался продлевать контракт с «Ман Сити»

12 декабря 2019, 17:22
5

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Bild.

Контракт 23-летнего немца с «Ман Сити» действует до 2021 года. На футболиста будет претендовать «Бавария», пытавшаяся договориться о трансфере Сане летом 2019 года.

  • «Манчестер Сити» требовал за хавбека не менее 100 миллионов евро.
  • Сейчас немец восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки правого колена.
  • Рыночная стоимость Сане – 100 миллионов евро.

The Telegraph: «Бавария» с оптимизмом смотрит на перспективы трансфера Сане


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Сити Бавария Сане Лерой
Комментарии (5)
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Nikoo
1576161222
Лучше бы остался. Зачем ему в другой чемпионат
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бочаров
1576162101
Да не он в Зенит или в Спартак собрался(жулик)
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ARSteven89
1576164615
Молодец, правильно рассуждает, ведь когда-то этот нефтяной насос засорится, вот уже и у Гвардиолы спад намечается, так не нароком весной отлетят в 1/8 Лиги чемпионов от кого-нибудь из набора: Реал, Атлетико, Наполи, Боруссия или Лион.
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El_Chori
1576169969
В Ливерпуль!
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