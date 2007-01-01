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    Bild: Сане отказался продлевать контракт с «Ман Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Bild.

    Контракт 23-летнего немца с «Ман Сити» действует до 2021 года. На футболиста будет претендовать «Бавария», пытавшаяся договориться о трансфере Сане летом 2019 года.

    • «Манчестер Сити» требовал за хавбека не менее 100 миллионов евро.
    • Сейчас немец восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки правого колена.
    • Рыночная стоимость Сане – 100 миллионов евро.

    The Telegraph: «Бавария» с оптимизмом смотрит на перспективы трансфера Сане


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +310

      бочаров 27 минут назад

      Да не он в Зенит или в Спартак собрался(жулик)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      Nikoo 41 минуту назад

      Лучше бы остался. Зачем ему в другой чемпионат

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