Bild: Сане отказался продлевать контракт с «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Bild.

Контракт 23-летнего немца с «Ман Сити» действует до 2021 года. На футболиста будет претендовать «Бавария», пытавшаяся договориться о трансфере Сане летом 2019 года.

«Манчестер Сити» требовал за хавбека не менее 100 миллионов евро.

Сейчас немец восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Рыночная стоимость Сане – 100 миллионов евро.

The Telegraph: «Бавария» с оптимизмом смотрит на перспективы трансфера Сане



