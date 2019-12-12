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    • Роналду: «Согласен встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов»

    Роналду: «Согласен встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал вероятность встречи с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Реал» – выдающаяся команда, но я бы предпочел сыграть с ними позже, не в 1/8 финала. Я бы согласился встретиться с «Реалом» в финале», – сказал Роналду.

    • Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря.
    • «Реал» и «Ювентус» могут встретиться друг с другом уже на этой стадии, так как туринцы заняли первое место в группе, а мадридцы – второе.

    Источник: Sky Sport Italia

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    12.12.2019 16:12
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    Комментарии (10)
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    bset
    1576156550
    Только ни Реал, ни Ювентус до финала не дойдут
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    dinar7777dinar
    1576157534
    в финале товарищеского турнира разве что ))))))
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    Dizayner
    1576161532
    чтобы встретиться в финале с реалом нужно пройти еще 3 стадии, парень))
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    Proker
    1576162102
    С помнил он как с сб Испании встречался,голы были шедевры...
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    ARSteven89
    1576162603
    Ну вообще вполне возможно, что Реал и Юве могут встретиться уже в 1/8. Итальянцам на жеребьёвке могут достаться: Реал, Тоттенхэм, Боруссия, Лион или Челси. А Реал Мадрид, как ни крути, ожидает супер1/8я (шансы на это 80%), так как возможные соперники: Бавария, МанСити, Ювентус, Ливерпуль или Лейпциг (просто чудом каким-то).
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    ologreds
    1694987717
    numo593287
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