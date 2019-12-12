Роналду: «Согласен встретиться с «Реалом» в финале Лиги чемпионов»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал вероятность встречи с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Реал» – выдающаяся команда, но я бы предпочел сыграть с ними позже, не в 1/8 финала. Я бы согласился встретиться с «Реалом» в финале», – сказал Роналду.