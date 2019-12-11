«Локомотив» по просьбе УЕФА вышел на матч с «Атлетико» в разных комплектах формы

Ну да, телевизоры то в европе чёрно-белые ...
«Локомотив» играет в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1 после первого тайма) в разных комплектах формы.
Москвичи вышли на матч в зеленых футболках от домашней формы и белых шортах от гостевой.
В пресс-службе «Локомотива» пояснили, что это связано с просьбой УЕФА – красно-зеленые шорты и гетры московской команды плохо контрастировали бы с красно-белыми футболками «Атлетико».
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— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 11, 2019