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    «Локомотив» по просьбе УЕФА вышел на матч с «Атлетико» в разных комплектах формы

    «Локомотив» играет в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1 после первого тайма) в разных комплектах формы.

    Москвичи вышли на матч в зеленых футболках от домашней формы и белых шортах от гостевой.

    В пресс-службе «Локомотива» пояснили, что это связано с просьбой УЕФА – красно-зеленые шорты и гетры московской команды плохо контрастировали бы с красно-белыми футболками «Атлетико».

    Источник: Sport24

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    11.12.2019 23:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1919

      Nerlinger 7 минут назад

      Ну да, телевизоры то в европе чёрно-белые ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +424

      житель СПб 37 минут назад

      Ну вот - хоть контрастируем хорошо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1416

      playsh 46 минут назад

      Царский жест от Локо.

      0
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