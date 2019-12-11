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Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» разгромно уступил «Атлетико» и вслед за «Зенитом» занял последнее место в группе

11 декабря 2019, 19:49
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В последнем матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» крупно проиграл в Мадриде. Весь второй тайм россияне провели в меньшинстве.

«Локомотив» занял в группе последнее место – равно как и юношеская команда «Зенита». Из шести матчей турнира москвичи проиграли в четырех.

Юношеская лига УЕФА, Группа D. 6-й тур

Атлетико (Испания) – Локомотив (Россия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Начо, 73 (с пенальти); 2:0 – Тенас, 80; 3:0 – Мальдонадо, 88.

Удаления: нет – Барабошкин, 45+1 (вторая ж.к.).

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Атлетико Локомотив Зенит
Комментарии (3)
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vladik12
1576083164
Мы неконкурентоспособны на всех уровнях. Кажется, пора кричать "Караул".
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Сильвербой
1576083287
Молодцы!!! Достойная смена растет!!! Приглядитесь к ребятам, контракты дайте стоящие, не отстают ведь от своих "старших братьев"!!!
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Антибиотик
1576088391
Тоже мне разгром. Это для наших команд нормальный счет.
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