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    Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» разгромно уступил «Атлетико» и вслед за «Зенитом» занял последнее место в группе

    В последнем матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» крупно проиграл в Мадриде. Весь второй тайм россияне провели в меньшинстве.

    «Локомотив» занял в группе последнее место – равно как и юношеская команда «Зенита». Из шести матчей турнира москвичи проиграли в четырех.

    Юношеская лига УЕФА, Группа D. 6-й тур

    Атлетико (Испания) – Локомотив (Россия) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Начо, 73 (с пенальти); 2:0 – Тенас, 80; 3:0 – Мальдонадо, 88.

    Удаления: нет – Барабошкин, 45+1 (вторая ж.к.).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5516

      Сильвербой 10 минут назад

      Молодцы!!! Достойная смена растет!!! Приглядитесь к ребятам, контракты дайте стоящие, не отстают ведь от своих "старших братьев"!!!

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      Рейтинг: +3809

      vladik12 12 минут назад

      Мы неконкурентоспособны на всех уровнях. Кажется, пора кричать "Караул".

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