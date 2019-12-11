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    Гол Облякова «Краснодару» признан лучшим в декабре в РПЛ

    Российская Премьер-лига объявила автора лучшего гола декабря.

    Болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер» единогласно проголосовали за гол полузащитника ЦСКА Ивана Облякова «Краснодару» (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.

    • В этом сезоне РПЛ Обляков провел 18 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Автором лучшего гола ноября также был признан игрок ЦСКА – полузащитник Никола Влашич.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +88

      NEONFOL 17 минут назад

      не ну хорош, чё там говорить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      Decorhome 1 час назад

      Поздравляю

      0
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