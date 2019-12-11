Гол Облякова «Краснодару» признан лучшим в декабре в РПЛ

не ну хорош, чё там говорить
Российская Премьер-лига объявила автора лучшего гола декабря.
Болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер» единогласно проголосовали за гол полузащитника ЦСКА Ивана Облякова «Краснодару» (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 11, 2019
- В этом сезоне РПЛ Обляков провел 18 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
- Автором лучшего гола ноября также был признан игрок ЦСКА – полузащитник Никола Влашич.