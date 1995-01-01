Юношеская лига УЕФА. «Зенит» уступил «Бенфике» из-за автогола Одоевского и финишировал в группе последним

«Зенит» провел матч шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА против португальской «Бенфики». Судьбу трех очков решил автогол – он записан на вратаря Даниила Одоевского.

Итоговое место «Зенита» в таблице – четвертое, последнее. Команда из России в шести встречах набрала четыре очка.

Юношеская лига УЕФА. Группа G. 6-й тур

Бенфика (Португалия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Одоевский, 59 (в свои ворота).