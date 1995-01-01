Юношеская лига УЕФА. «Зенит» уступил «Бенфике» из-за автогола Одоевского и финишировал в группе последним

как говорит гражданин Губ-Ерниев: проиграли-это нормально, ничего страшного, зато все игры отбегали стабильно.
«Зенит» провел матч шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА против португальской «Бенфики». Судьбу трех очков решил автогол – он записан на вратаря Даниила Одоевского.
Итоговое место «Зенита» в таблице – четвертое, последнее. Команда из России в шести встречах набрала четыре очка.
Юношеская лига УЕФА. Группа G. 6-й тур
Бенфика (Португалия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Одоевский, 59 (в свои ворота).