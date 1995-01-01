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    Юношеская лига УЕФА. «Зенит» уступил «Бенфике» из-за автогола Одоевского и финишировал в группе последним

    «Зенит» провел матч шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА против португальской «Бенфики». Судьбу трех очков решил автогол – он записан на вратаря Даниила Одоевского.

    Итоговое место «Зенита» в таблице – четвертое, последнее. Команда из России в шести встречах набрала четыре очка.

    Юношеская лига УЕФА. Группа G. 6-й тур

    Бенфика (Португалия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Одоевский, 59 (в свои ворота).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      evgevg13 23 минуты назад

      как говорит гражданин Губ-Ерниев: проиграли-это нормально, ничего страшного, зато все игры отбегали стабильно.

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