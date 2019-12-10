Журналист Карпов: «Спартак» предлагал Гулиева «Крыльям Советов», но получил отказ

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что «Спартак» пытается трудоустроить полузащитника Аяза Гулиева.

«Гулиева предложили взять в аренду самарским «Крыльям Советов», но те ответили отказом. Были слухи насчет «Краснодара», но подтверждения они пока не нашли», – пишет Карпов в своем телеграме.

Зарплата Гулиева в «Спартаке» – 1,2 миллиона евро в год.

В этом сезоне РПЛ 23-летний Гулиев сыграл 11 матчей, результативными действиями не отметился.

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