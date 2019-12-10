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  • Журналист Карпов: «Спартак» предлагал Гулиева «Крыльям Советов», но получил отказ

Журналист Карпов: «Спартак» предлагал Гулиева «Крыльям Советов», но получил отказ

10 декабря 2019, 16:18
7

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что «Спартак» пытается трудоустроить полузащитника Аяза Гулиева.

«Гулиева предложили взять в аренду самарским «Крыльям Советов», но те ответили отказом. Были слухи насчет «Краснодара», но подтверждения они пока не нашли», – пишет Карпов в своем телеграме.

  • Зарплата Гулиева в «Спартаке» – 1,2 миллиона евро в год.
  • В этом сезоне РПЛ 23-летний Гулиев сыграл 11 матчей, результативными действиями не отметился.

Sport24: Джано и Гулиев могут уйти из «Спартака» зимой


Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Краснодар Гулиев Аяз
Комментарии (7)
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Рубинище
1575984757
быкам то он зачем.
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Decorhome
1575993145
Не знаю вроде качественный скоростной игрок. Не помешал бы
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JTherry
1576010512
не удивлюсь новости про скорое трудоустройство Мирзова, а Гулиев - досадно, что не заиграл свой воспитанник...
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Томик
1576021354
Кто ответит теперь за то, что его выкупили? Куда теперь его девать? Кому теперь нужен Мирзов? И за сколько можно продать Бакаева, если он нужен кому-нибудь? Как так случайно получилось, что набрали кавказцев в Спартак. Нет, я бы не против был бы, если бы они в футбол играли. А так, в какую-то свою игру теребонькают. И совершенно случайно их всех в этом году различными правдами и неправдами засунули в команду. Так совпало. И ещё так случайно совпало, что выгнали всех игроков одного известного агента. Такое впечатление, что где-то в горах неудачно сложилась карточная партия у Леонида Арнольдовича и ничего нельзя было поделать - пришлось и Порто усиливать, и с Адриано расставаться, и с Фернандо прощаться одновременно.
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