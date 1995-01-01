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    Журналист Карпов: «Спартак» предлагал Гулиева «Крыльям Советов», но получил отказ

    Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что «Спартак» пытается трудоустроить полузащитника Аяза Гулиева.

    «Гулиева предложили взять в аренду самарским «Крыльям Советов», но те ответили отказом. Были слухи насчет «Краснодара», но подтверждения они пока не нашли», – пишет Карпов в своем телеграме.

    • Зарплата Гулиева в «Спартаке» – 1,2 миллиона евро в год.
    • В этом сезоне РПЛ 23-летний Гулиев сыграл 11 матчей, результативными действиями не отметился.

    Sport24: Джано и Гулиев могут уйти из «Спартака» зимой


    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1299

      neim 12 минут назад

      Впарить хотели ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1179

      FRZZ 23 минуты назад

      А почему не в Ростов?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1064

      alarm 34 минуты назад

      позор хрякам!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20007

      VVM1964 > alarm 30 минут назад

      " Досадно попугаем жить ... " (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3448

      Рубинище 34 минуты назад

      быкам то он зачем.

      0
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