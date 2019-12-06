Автор дубля Луценко – лучший игрок матча «Арсенал» – «Локомотив»

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего игрока матча 19-го тура между «Арсеналом» и «Локомотивом» (4:0). Им стал форвард туляков Евгений Луценко.

Нападающий оформил во втором тайме дубль. Победа позволила «Арсеналу» подняться на шестое место в таблице.