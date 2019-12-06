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  • Автор дубля Луценко – лучший игрок матча «Арсенал» – «Локомотив»

Автор дубля Луценко – лучший игрок матча «Арсенал» – «Локомотив»

6 декабря 2019, 23:58
5

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего игрока матча 19-го тура между «Арсеналом» и «Локомотивом» (4:0). Им стал форвард туляков Евгений Луценко.

Нападающий оформил во втором тайме дубль. Победа позволила «Арсеналу» подняться на шестое место в таблице.

  • Луценко в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил семь голов, сделал три результативные передачи.
  • В Туле игрок выступает с лета.
  • Главное достижение в карьере Луценко – две победы в ФНЛ (с разными командами).

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Луценко Евгений
Комментарии (5)
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paracetamol
1575668328
Молодец!
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477
1575693788
ТУЛА-УВАЖУХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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пряник929
1575700851
Молодец!!! В отпуск с отличным настроением!
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Decorhome
1575701576
В скором будущем игрок Зенита, скорее всего
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BlackMurder
1575707717
Это че они вчера сделали?Локо продуплили всей толпой?
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