Автор дубля Луценко – лучший игрок матча «Арсенал» – «Локомотив»

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего игрока матча 19-го тура между «Арсеналом» и «Локомотивом» (4:0). Им стал форвард туляков Евгений Луценко.
Нападающий оформил во втором тайме дубль. Победа позволила «Арсеналу» подняться на шестое место в таблице.
- Луценко в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил семь голов, сделал три результативные передачи.
- В Туле игрок выступает с лета.
- Главное достижение в карьере Луценко – две победы в ФНЛ (с разными командами).
Источник: твиттер РПЛ