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    Черевченко – после разгрома «Локомотива»: «Арсенал» – одно целое, одна семья»

    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о травме голкипера Егора Шамова. Она случилась в день перед матчем 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:0).

    — Ситуация такая, нехорошая. Это чисто вратарская травма. Сроки восстановления — вопрос к докторам. Неприятно, конечно. До конца вчерашней тренировки оставалось 15 секунд, когда случилась такая беда с ним.

    — Вратаря вынужденно поменяли, но снова сыграли на ноль. Это больше заслуга голкиперов или защита работает так, как вы хотели бы видеть?

    — Это заслуга всех футболистов, всех 11 человек, а также тех, кто сидел на скамейке и был готов в любой момент выйти и помочь команде в достижении цели. Не разделяю вратарей, атаку. Для меня есть команда, это одно целое, одна семья.

    • «Арсенал» в РПЛ идет шестым.
    • В понедельник, 2-го декабря, туляки в гостях минимально обыграли ЦСКА.
    • «Локомотив» в последних десяти матчах выиграл один раз.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2019 23:34
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