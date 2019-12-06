Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черевченко – после разгрома «Локомотива»: «Арсенал» – одно целое, одна семья»

Черевченко – после разгрома «Локомотива»: «Арсенал» – одно целое, одна семья»

6 декабря 2019, 23:34
3

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о травме голкипера Егора Шамова. Она случилась в день перед матчем 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:0).

— Ситуация такая, нехорошая. Это чисто вратарская травма. Сроки восстановления — вопрос к докторам. Неприятно, конечно. До конца вчерашней тренировки оставалось 15 секунд, когда случилась такая беда с ним.

— Вратаря вынужденно поменяли, но снова сыграли на ноль. Это больше заслуга голкиперов или защита работает так, как вы хотели бы видеть?

— Это заслуга всех футболистов, всех 11 человек, а также тех, кто сидел на скамейке и был готов в любой момент выйти и помочь команде в достижении цели. Не разделяю вратарей, атаку. Для меня есть команда, это одно целое, одна семья.

  • «Арсенал» в РПЛ идет шестым.
  • В понедельник, 2-го декабря, туляки в гостях минимально обыграли ЦСКА.
  • «Локомотив» в последних десяти матчах выиграл один раз.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Черевченко Игорь
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
пряник929
1575701061
Шамов - открытие года!!! Его игра придала уверенности команде, словно второй Лев Яшин...
Ответить
Decorhome
1575701376
Арсенал крепкий середнячок
Ответить
nemolod
1575705385
Скорого выздоровления Егору!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+