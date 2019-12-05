Налоговая запустила процедуру банкротства «Тамбова» из-за ошибки клубной бухгалтерии

не прокатило
Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом футбольного клуба «Тамбов».
Впрочем, как выяснилось позднее, проблем у клуба нет, а причиной запуска процедуры банкротства стала ошибка бухгалтерии «Тамбова».
«У нас бухгалтерия неправильно подала декларацию. Там произошла ошибка, и ничего там близко нет про банкротство. Все нормально, все хорошо. Все сейчас уже исправили», – сказал спортивный директор клуба Павел Худяков.
По итогам 18 туров «Тамбов» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.