Налоговая запустила процедуру банкротства «Тамбова» из-за ошибки клубной бухгалтерии

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом футбольного клуба «Тамбов».

Впрочем, как выяснилось позднее, проблем у клуба нет, а причиной запуска процедуры банкротства стала ошибка бухгалтерии «Тамбова».

«У нас бухгалтерия неправильно подала декларацию. Там произошла ошибка, и ничего там близко нет про банкротство. Все нормально, все хорошо. Все сейчас уже исправили», – сказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

По итогам 18 туров «Тамбов» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.