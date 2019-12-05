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  • Налоговая запустила процедуру банкротства «Тамбова» из-за ошибки клубной бухгалтерии

Налоговая запустила процедуру банкротства «Тамбова» из-за ошибки клубной бухгалтерии

5 декабря 2019, 20:41
4

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом футбольного клуба «Тамбов».

Впрочем, как выяснилось позднее, проблем у клуба нет, а причиной запуска процедуры банкротства стала ошибка бухгалтерии «Тамбова».

«У нас бухгалтерия неправильно подала декларацию. Там произошла ошибка, и ничего там близко нет про банкротство. Все нормально, все хорошо. Все сейчас уже исправили», – сказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

По итогам 18 туров «Тамбов» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (4)
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giluxa1963
1575568329
не прокатило
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ZENIT*****
1575572997
Обидно будет потерять такую команду в нашем чемпе.Тамбов,удачи Вам во всём!
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Кузьмич на трибуне
1575575306
Да ладно??? Какой банкрот? Тамбов на пьедестал и ЕК не претендует, Изрядно приносит очки в банки московских клубов, щиплет очки у быков. Какие же они банкроты???
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paracetamol
1575585663
Слишком часто обыгрывают морквабадцев.
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