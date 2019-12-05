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  • Моуринью получил повреждение во время матча с «Манчестер Юнайтед». В него врезался Джеймс

Моуринью получил повреждение во время матча с «Манчестер Юнайтед». В него врезался Джеймс

5 декабря 2019, 00:05
6

В матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «Тоттенхэм» (2:1, второй тайм).

На 13-й минуте повреждение получил главный тренер лондонцев Жозе Моуринью. В португальского специалиста головой врезался полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэль Джеймс, которого в подкате срубил хавбек «Тоттенхэма» Гарри Уинкс.

В результате Уинкс получил четвертую желтую карточку в сезоне, а Моуринью начал прихрамывать, держась за ногу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Уинкс Гарри Джеймс Даниэль Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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AZ
1575494584
Это Моуриньо получил повреждение???
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Proker
1575494805
Сам виноват, пересёк линии границу....
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El_Chori
1575495000
Хоть про игроком не был, но симулирует как профессионал! Браво!
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Masteralex
1575495863
совсем старый Моуриньо стал, в него головой летят, а у него реакция нулевая, даже ногу не убрал хотя, может специально?
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Давид59
1575534206
Похоже, что страховка в кармане (на случай увечья). Надо же как-то бабки отбить
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