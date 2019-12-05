Моуринью получил повреждение во время матча с «Манчестер Юнайтед». В него врезался Джеймс

В матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «Тоттенхэм» (2:1, второй тайм).

На 13-й минуте повреждение получил главный тренер лондонцев Жозе Моуринью. В португальского специалиста головой врезался полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэль Джеймс, которого в подкате срубил хавбек «Тоттенхэма» Гарри Уинкс.

В результате Уинкс получил четвертую желтую карточку в сезоне, а Моуринью начал прихрамывать, держась за ногу.