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    Моуринью получил повреждение во время матча с «Манчестер Юнайтед». В него врезался Джеймс

    В матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «Тоттенхэм» (2:1, второй тайм).

    На 13-й минуте повреждение получил главный тренер лондонцев Жозе Моуринью. В португальского специалиста головой врезался полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэль Джеймс, которого в подкате срубил хавбек «Тоттенхэма» Гарри Уинкс.

    В результате Уинкс получил четвертую желтую карточку в сезоне, а Моуринью начал прихрамывать, держась за ногу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +394

      El_Chori 5 минут назад

      Хоть про игроком не был, но симулирует как профессионал! Браво!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Proker 8 минут назад

      Сам виноват, пересёк линии границу....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1363

      AZ 12 минут назад

      Это Моуриньо получил повреждение???

      0
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