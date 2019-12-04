Моуринью получил повреждение во время матча с «Манчестер Юнайтед». В него врезался Джеймс

Хоть про игроком не был, но симулирует как профессионал! Браво!
В матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «Тоттенхэм» (2:1, второй тайм).
На 13-й минуте повреждение получил главный тренер лондонцев Жозе Моуринью. В португальского специалиста головой врезался полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэль Джеймс, которого в подкате срубил хавбек «Тоттенхэма» Гарри Уинкс.
В результате Уинкс получил четвертую желтую карточку в сезоне, а Моуринью начал прихрамывать, держась за ногу.
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— Goal (@goal) December 4, 2019