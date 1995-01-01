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    Дзагоев, Чалов, Влашич – в стартовом составе ЦСКА на игру с «Арсеналом»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч 18-го тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Бистрович, Кучаев, Обляков, Дзагоев, Влашич, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

    «Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва, Тудорие.

    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3089

      InterMilLano1908 20 минут назад

      Ндиай щас лучший в молодежке, почему его нету даже в заявке???

      0
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      Рейтинг: +8500

      cska-62 1 час назад

      Что-то Дзагоева я не нашёл ни в основном составе, ни в запасе... :-))) Можно только догадаться, что Алан сменил фамилию на Сигурдссон!!! :-)))

      0
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      Рейтинг: +1838

      все_будет_AUDI 1 час назад

      У нас оказывается два сигурдсона

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