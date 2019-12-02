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  • Дзагоев, Чалов, Влашич – в стартовом составе ЦСКА на игру с «Арсеналом»

Дзагоев, Чалов, Влашич – в стартовом составе ЦСКА на игру с «Арсеналом»

2 декабря 2019, 18:30
3

Стали известны стартовые составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч 18-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Бистрович, Кучаев, Обляков, Дзагоев, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва, Тудорие.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Дзагоев Алан Чалов Федор Влашич Никола
Комментарии (3)
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все_будет_AUDI
1575301141
У нас оказывается два сигурдсона
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cska-62
1575301296
Что-то Дзагоева я не нашёл ни в основном составе, ни в запасе... :-))) Можно только догадаться, что Алан сменил фамилию на Сигурдссон!!! :-)))
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InterMilLano1908
1575303885
Ндиай щас лучший в молодежке, почему его нету даже в заявке???
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