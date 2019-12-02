Дзагоев, Чалов, Влашич – в стартовом составе ЦСКА на игру с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч 18-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Бистрович, Кучаев, Обляков, Дзагоев, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.
«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва, Тудорие.
- Матч пройдет 2 декабря в Москве, начало – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: сайт РПЛ