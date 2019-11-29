на данный момент он беспонтовый игрок
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о будущем в клубе вингера Винисиуса Жуниора.
«Винисиус не уйдет из «Реала» в январе. В команде 26 футболистов, и действительно он не получает много игровой практики, но мы рассчитываем на него. Сейчас не его время, но всe может быстро измениться», – сказал Зидан.
- Бразилец выступает за «Реал» с лета 2018 года.
- В текущем сезоне 19-летний Винисиус провел за мадридцев 11 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.