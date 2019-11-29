Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Винисиус не уйдет из «Реала» в январе

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о будущем в клубе вингера Винисиуса Жуниора.

    «Винисиус не уйдет из «Реала» в январе. В команде 26 футболистов, и действительно он не получает много игровой практики, но мы рассчитываем на него. Сейчас не его время, но всe может быстро измениться», – сказал Зидан.

    • Бразилец выступает за «Реал» с лета 2018 года.
    • В текущем сезоне 19-летний Винисиус провел за мадридцев 11 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:39
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74635
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru