Гулиев не тренировался перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев пропустил тренировку перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
23-летний игрок заболел простудой, он продолжает лечение. Остальные футболисты основы работают в общей группе.
- «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
- Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.
Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!»
Источник: «Спорт-Экспресс»