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Гулиев не тренировался перед матчем «Зенит» – «Спартак»

29 ноября 2019, 12:15
6

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев пропустил тренировку перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

23-летний игрок заболел простудой, он продолжает лечение. Остальные футболисты основы работают в общей группе.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Гулиев Аяз
Комментарии (6)
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oyabun
1575019440
Да навряд ли тренер на него рассчитывал.
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vka1970
1575021727
Здоровья пацану. Пусть выздоравливает.
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Иван Петров 1986
1575022008
А зачем ему тренироваться - играть все равно не будет.
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ilichkadr
1575025151
Это восходящая звезда Спартака, что о каждом его чихе кукарекают в СМИ? Сегодня простуда, а завтра понос или золотуха.........так игру с Зенитом можно пропустить.Ой, вах, вах, вах........
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