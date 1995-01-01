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    Гулиев не тренировался перед матчем «Зенит» – «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев пропустил тренировку перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

    23-летний игрок заболел простудой, он продолжает лечение. Остальные футболисты основы работают в общей группе.

    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
    • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

    Тедеско: «Рассказов и Гулиев меня не устраивают? Как можно задавать такие вопросы, это жестоко. Футболисты тоже слушают пресс-конференцию!»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1817

      Борат 19 минут назад

      жано ананидза проведёт ему индивидуальную тренировку
      вот умора!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21151

      oyabun 33 минуты назад

      Да навряд ли тренер на него рассчитывал.

      0
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