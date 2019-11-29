Ло Чельсо: «Тоттенхэму» нужно время, чтобы подстроиться под новые задумки Моуринью»

ну сейчас "особенный" почудит
Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо поделился впечатлениями о работе с Жозе Моуринью.
«Нам нужно время, чтобы подстроиться под новые задумки Жозе. Здорово, что мы начали с двух побед. Это вселяет уверенность и футболистам, и тренерскому штабу.
Уверенно, что у «Тоттенхэма» все хорошо, и это радует», – заявил Ло Чельсо.
- Португалец 20 ноября возглавил «Тоттенхэм».
- Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.
- Моуринью сменил на посту Маурисио Покеттино.