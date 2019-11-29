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    Ло Чельсо: «Тоттенхэму» нужно время, чтобы подстроиться под новые задумки Моуринью»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо поделился впечатлениями о работе с Жозе Моуринью.

    «Нам нужно время, чтобы подстроиться под новые задумки Жозе. Здорово, что мы начали с двух побед. Это вселяет уверенность и футболистам, и тренерскому штабу.

    Уверенно, что у «Тоттенхэма» все хорошо, и это радует», – заявил Ло Чельсо.

    • Португалец 20 ноября возглавил «Тоттенхэм».
    • Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.
    • Моуринью сменил на посту Маурисио Покеттино.

    Источник: Sky Sports

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    29.11.2019 09:13
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