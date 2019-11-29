Влашич: «Нельзя засыпать, потому что другие команды могут обойти нас»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы на победу в матче с тульским «Арсеналом» в 18-м туре чемпионата России.

«Всегда непросто играть против такой команды, как «Арсенал». Но нам нужно выигрывать этот матч, как и все оставшиеся до перерыва. Сейчас каждое очко очень важно для нас. Все команды в верхней части турнирной таблицы идут плотно, и любая осечка может быть чувствительной. Конечно, находясь в такой ситуации, испытываешь большое давление. Мы понимаем, что должны побеждать в каждом матче, нельзя засыпать, потому что в этот момент другие команды легко могут обойти нас. А мы не можем этого допустить», – сказал хорват.