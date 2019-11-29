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  • Влашич: «Нельзя засыпать, потому что другие команды могут обойти нас»

Влашич: «Нельзя засыпать, потому что другие команды могут обойти нас»

29 ноября 2019, 08:25
7

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы на победу в матче с тульским «Арсеналом» в 18-м туре чемпионата России.

«Всегда непросто играть против такой команды, как «Арсенал». Но нам нужно выигрывать этот матч, как и все оставшиеся до перерыва. Сейчас каждое очко очень важно для нас. Все команды в верхней части турнирной таблицы идут плотно, и любая осечка может быть чувствительной. Конечно, находясь в такой ситуации, испытываешь большое давление. Мы понимаем, что должны побеждать в каждом матче, нельзя засыпать, потому что в этот момент другие команды легко могут обойти нас. А мы не можем этого допустить», – сказал хорват.

  • Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится в понедельник, 2 декабря.
  • Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Влашич Никола
Комментарии (7)
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neveldomha
1575005330
Ну прям сам себе дал пинка для ускорения. Прям с разбегу.
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bset
1575010487
Конечно, надо побеждать. Где еще побеждать, если из ЛЕ уже вылетели?)
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CSKA57
1575012249
Так вы берегли силы в игре с Лудогорцем для Арсенала? Очень мудро!
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nemolod
1575012782
С Лудогорцем сыграл на уровне ФНЛ!
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Tsigan
1575012810
А зачем вы вообще нужны в верхней части турнирной таблицы, чтоб на следующий год попасть под каток с названием лудогорец?
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Proker
1575017787
Вас уже усыпили дауны...
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СК
1575019704
Может кто-нибудь скажет играл ли Влашич с Лудогорцем во втором тайме? Такое впечатление, что этого теоретика в перерыве заменили. Просто провалился куда-то!
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