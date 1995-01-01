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    Влашич: «Нельзя засыпать, потому что другие команды могут обойти нас»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы на победу в матче с тульским «Арсеналом» в 18-м туре чемпионата России.

    «Всегда непросто играть против такой команды, как «Арсенал». Но нам нужно выигрывать этот матч, как и все оставшиеся до перерыва. Сейчас каждое очко очень важно для нас. Все команды в верхней части турнирной таблицы идут плотно, и любая осечка может быть чувствительной. Конечно, находясь в такой ситуации, испытываешь большое давление. Мы понимаем, что должны побеждать в каждом матче, нельзя засыпать, потому что в этот момент другие команды легко могут обойти нас. А мы не можем этого допустить», – сказал хорват.

    • Матч ЦСКА – «Арсенал» состоится в понедельник, 2 декабря.
    • Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1034

      Tsigan 11 минут назад

      А зачем вы вообще нужны в верхней части турнирной таблицы, чтоб на следующий год попасть под каток с названием лудогорец?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2257

      nemolod 11 минут назад

      С Лудогорцем сыграл на уровне ФНЛ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1045

      CSKA57 20 минут назад

      Так вы берегли силы в игре с Лудогорцем для Арсенала? Очень мудро!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12787

      bset 50 минут назад

      Конечно, надо побеждать. Где еще побеждать, если из ЛЕ уже вылетели?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1779

      neveldomha 2 часа назад

      Ну прям сам себе дал пинка для ускорения. Прям с разбегу.

      0
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