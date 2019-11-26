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    Зидан – о травме Азара: «Эден вряд ли отделался ушибом. Там еще и вывих»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал состояние полузащитника Эдена Азара, получившего травму во время матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2).

    «Эден вряд ли отделался одним лишь ушибом. Там наверняка еще и вывих», – поделился догадками главный тренер мадридцев.

    • Эдена заменили на 68-й минуте.
    • В этом сезоне бельгиец провел в составе «Реала» 12 матчей, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +593

      OBOLEV 55 минут назад

      При всей чудной статистики Эдена, он не плохо двигает мяч и надесь свои мячи еще придут. Жду от него не меньше 10 в Ла лиге ну и мячей 5 в ЛЧ. Пора помогать Кариму.
      Он долго так не сможет)))

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