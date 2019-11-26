Зидан – о травме Азара: «Эден вряд ли отделался ушибом. Там еще и вывих»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал состояние полузащитника Эдена Азара, получившего травму во время матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2).

«Эден вряд ли отделался одним лишь ушибом. Там наверняка еще и вывих», – поделился догадками главный тренер мадридцев.