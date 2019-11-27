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  • Зидан – о ничьей с «ПСЖ»: «Выдающийся матч. Мечтаю видеть такую игру каждый день»

Зидан – о ничьей с «ПСЖ»: «Выдающийся матч. Мечтаю видеть такую игру каждый день»

27 ноября 2019, 06:36
4

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный исход в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2).

«Для меня главное, что мы провели достойный матч. Нам есть еще в чем прибавлять. Не люблю говорить это, но парни заслуживали победу, потому что надо играть все 90 минут, но футбол, который мы показали... Выдающийся матч. Мечтаю видеть такую игру каждый день.

Мне все понравилось. Вышло отличное шоу, и это учитывая настрой и уровень футбола. «ПСЖ» в полном порядке. Мне на бровке было весело, надеюсь, болельщикам тоже», – заявил Зидан.

  • «Реал» вел со счетом 2:0, но упустил победу.
  • Экс-вратарь Мадрида Кейлор Навас отбил 10 ударов в створ.

Источник: Marca
Лига чемпионов ПСЖ Реал Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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OBOLEV
1574832010
У реала просматривается футбол в короткий пас. Такая себе ТИКИ-ТАКА только с продвижением мяча вперед. Выглядит эффектно, но есть большая вероятность что будут пропускать розящие контратаки +на одном Бензема не выехать. Нужны ребята которые смогу забивать мячи. В Ла лиге нет второго игрока который смог бы забить более 2х мячей. Как я писал летом. По этому реалу и нужен Погба чтобы давить в последней трети поля.
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Cules2013
1574836132
Я думаю, что болелы Реала явно с тобой не согласятся)
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ivanovaleksandrybkm
1574845146
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- http://miorez.2sms.ru
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