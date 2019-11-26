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    Зидан – о ничьей с «ПСЖ»: «Выдающийся матч. Мечтаю видеть такую игру каждый день»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный исход в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2).

    «Для меня главное, что мы провели достойный матч. Нам есть еще в чем прибавлять. Не люблю говорить это, но парни заслуживали победу, потому что надо играть все 90 минут, но футбол, который мы показали... Выдающийся матч. Мечтаю видеть такую игру каждый день.

    Мне все понравилось. Вышло отличное шоу, и это учитывая настрой и уровень футбола. «ПСЖ» в полном порядке. Мне на бровке было весело, надеюсь, болельщикам тоже», – заявил Зидан.

    • «Реал» вел со счетом 2:0, но упустил победу.
    • Экс-вратарь Мадрида Кейлор Навас отбил 10 ударов в створ.

    Источник: Marca

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