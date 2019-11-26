Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Клопп: «Поставил бы я на победу «Ливерпуля» над «Наполи» со счетом 3:0? Мы, немцы, не даем просто так свои деньги другим людям»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча с «Наполи» ответил на вопрос журналистов о ставках.

    «Поставил бы я на победу «Ливерпуля» со счетом 3:0? Мы, немцы, не делаем ставок. Не даем просто так свои деньги другим людям» – приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

    • В среду «Ливерпуль» примет «Наполи».
    • После четырех туров мерсисайдцы набрали 9 очков и опережают итальянскую команду на одно очко.

    Источник: твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:07
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6282

      mihail200606 1 час назад

      Грекам даёте..)) мигрантам...))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74572
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru