Клопп: «Поставил бы я на победу «Ливерпуля» над «Наполи» со счетом 3:0? Мы, немцы, не даем просто так свои деньги другим людям»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча с «Наполи» ответил на вопрос журналистов о ставках.

«Поставил бы я на победу «Ливерпуля» со счетом 3:0? Мы, немцы, не делаем ставок. Не даем просто так свои деньги другим людям» – приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

В среду «Ливерпуль» примет «Наполи».

После четырех туров мерсисайдцы набрали 9 очков и опережают итальянскую команду на одно очко.