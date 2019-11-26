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  • «Это чья-та злая шутка». Маминов опроверг возможное назначение на пост спортивного директора «Локо»

«Это чья-та злая шутка». Маминов опроверг возможное назначение на пост спортивного директора «Локо»

26 ноября 2019, 14:22
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Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Владимир Маминов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб на должность спортивного директора.

«Думаю, это чья-та злая шутка», – сказал Маминов.

  • Ранее Metaratings.ru сообщил, что Маминов может занять пост спортивного директора «Локомотива».
  • Пост спортивного директора «Локо» остается вакантным с декабря прошлого года после ухода Эрика Штоффельсхауса, который покинул клуб вместе с бывшим генеральным директором Ильей Геркусом.
  • Маминов провел в «Локомотиве» всю карьеру, играв на позиции полузащитника с 1993 по 2008 годы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Маминов Владимир
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