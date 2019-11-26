«Это чья-та злая шутка». Маминов опроверг возможное назначение на пост спортивного директора «Локо»

Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Владимир Маминов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб на должность спортивного директора.
«Думаю, это чья-та злая шутка», – сказал Маминов.
- Ранее Metaratings.ru сообщил, что Маминов может занять пост спортивного директора «Локомотива».
- Пост спортивного директора «Локо» остается вакантным с декабря прошлого года после ухода Эрика Штоффельсхауса, который покинул клуб вместе с бывшим генеральным директором Ильей Геркусом.
- Маминов провел в «Локомотиве» всю карьеру, играв на позиции полузащитника с 1993 по 2008 годы.
Источник: «Чемпионат»