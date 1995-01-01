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    «Это чья-та злая шутка». Маминов опроверг возможное назначение на пост спортивного директора «Локо»

    Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Владимир Маминов прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб на должность спортивного директора.

    «Думаю, это чья-та злая шутка», – сказал Маминов.

    • Ранее Metaratings.ru сообщил, что Маминов может занять пост спортивного директора «Локомотива».
    • Пост спортивного директора «Локо» остается вакантным с декабря прошлого года после ухода Эрика Штоффельсхауса, который покинул клуб вместе с бывшим генеральным директором Ильей Геркусом.
    • Маминов провел в «Локомотиве» всю карьеру, играв на позиции полузащитника с 1993 по 2008 годы.

    Источник: «Чемпионат»

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