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  • Директор «Алавеса» – об интересе к российским футболистам: «Наблюдаем за вашим рынком, но не можем платить такие зарплаты»

Директор «Алавеса» – об интересе к российским футболистам: «Наблюдаем за вашим рынком, но не можем платить такие зарплаты»

26 ноября 2019, 09:45
8

Директор «Алавеса» Пабло Ортис рассказал, что препятствует возможным переходам российских футболистов в испанский клуб.

– «Алавес» когда-нибудь интересовался российскими игроками?

– «Алавес», так же как и «Баскония», имеет отличный скаутский отдел. Мы рассматриваем игроков со всего мира. Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков.

Но, как человек, отвечающий за чистую коммерцию, могу сказать, что мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ. Например, клуб уровня «Атлетико» мог бы себе это позволить. Мы же руководствуемся другими принципами.

– То есть когда вы узнали, сколько получают ваши игроки в клубах РПЛ, ваш интерес быстро угас?

– Да. Честно, я был удивлен этим цифрам.

Источник: «Известия»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Алавес
Комментарии (8)
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Decorhome
1574751267
Браво, браво. Просто молодец. Сказал как отрезал. Обожрались и не хрена не могут ни чего добиться на международной арене. Кормить надо меньше, что бы хорошо бегали!
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bset
1574753487
Потому что ох... уже в край. Уже давно бы играли в сильных европейских чемпионатах. Спрос есть, талантливых ребят полно. Но те зарплаты, что сейчас, это просто бред какой-то. Как игроки слабого чемпионата могут получать больше, чем игроки сильного чемпионата? Откуда берутся зарплаты такие большие, если клубы В РАЗЫ меньше зарабатывают на билетах и трансляциях? Тут я вижу две жирные проблемы - лимит и бюджетные средства. Первая проблема искуственно повышает ценность наших бревен, а вторая проблема вбухивает огромные деньги, не ожидая никакой отдачи. Любой частный капитал расчитывал бы на прибыль, поэтому не стал бы платить больше, чем игрок реально приносит клубу прибыли.
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Давид59
1574754478
Ну что? Есть ещё вопросы? А мы всё удивляемся - и чего так мало наших за бугром играет? Решение лежит на поверхности. Только дураки его не видят. Не будет лимита, не будет и миллионных зарплат за русские паспорта. Позавчера смотрел МанСити против Челси. Там на поле почти не было англичан. И что? Сборная Англии страдает от этого?
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helllacoste
1574755515
интересно какой же клуб ввел моду на овердорогие внутренние трансферы и скупку паспортов?)
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Отчаянный Пердун
1574758122
Мы сами в А%УЕ, сколько они получают.Я тоже мог сидеть на скамейке как Заболотный в Зените, согласен даже в 2-3 раза меньше получать!!! Думаю таких как я много!!!
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Hektor 84
1574762718
Привет лимиту. Скоро у нас вообще не будет футбола. Бразильцев с пляжа будем натурализовывать. А кто то еще не давно говорил о импортозамещении в футболе. Такими темпами скоро в сборной России и русских то не будет.
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Бухбух
1574762780
Интересно, а Мутко и ему подобные такие комменты читают ?
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ZENIT84,
1574766611
вот именно зарплата вот в чем проблема))) нужно наших буратин гнать метлой в европу чтоб опыта набирались))) там скорости другие))) для сборной плюс потом будет)))отменить лимит и из за паспорта никого держать не будут))) наши деградируют в рфпл))) все в европу товарищи)))
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