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    Директор «Алавеса» – об интересе к российским футболистам: «Наблюдаем за вашим рынком, но не можем платить такие зарплаты»

    Директор «Алавеса» Пабло Ортис рассказал, что препятствует возможным переходам российских футболистов в испанский клуб.

    – «Алавес» когда-нибудь интересовался российскими игроками?

    – «Алавес», так же как и «Баскония», имеет отличный скаутский отдел. Мы рассматриваем игроков со всего мира. Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков.

    Но, как человек, отвечающий за чистую коммерцию, могу сказать, что мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ. Например, клуб уровня «Атлетико» мог бы себе это позволить. Мы же руководствуемся другими принципами.

    – То есть когда вы узнали, сколько получают ваши игроки в клубах РПЛ, ваш интерес быстро угас?

    – Да. Честно, я был удивлен этим цифрам.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1074

      Decorhome 16 минут назад

      Браво, браво. Просто молодец. Сказал как отрезал. Обожрались и не хрена не могут ни чего добиться на международной арене.
      Кормить надо меньше, что бы хорошо бегали!

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