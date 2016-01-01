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    Алексей Миранчук: «Мы разбирали «Байер» тактически, надеемся на хороший результат»

    Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

    — Как самочувствие?

    — Состояние нормальное, мы привыкли к тому, что игры сейчас идут часто, привыкли играть в таком ритме. Чувствую себя отлично, завтра буду готов на все 100%.

    — Можно ли сравнить «Байер» с прошлогодним «Шальке»?

    — Можно провести параллель, но вообще у каждой команды свой стиль игры. Сравнивать нет смысла. Мы разбирали «Байер» тактически, надеемся на хороший результат, – сказал Миранчук.

    • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
    • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +87

      RUSSIANPOWER 1 час назад

      Ну после победы в Германии за Лигу Европы просто обязаны цепляться, заслужили. Там и соперники поближе по уровню, можно пободаться. В любом случае удачи Локо!

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