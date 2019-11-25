Алексей Миранчук: «Мы разбирали «Байер» тактически, надеемся на хороший результат»

Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

— Как самочувствие?

— Состояние нормальное, мы привыкли к тому, что игры сейчас идут часто, привыкли играть в таком ритме. Чувствую себя отлично, завтра буду готов на все 100%.

— Можно ли сравнить «Байер» с прошлогодним «Шальке»?

— Можно провести параллель, но вообще у каждой команды свой стиль игры. Сравнивать нет смысла. Мы разбирали «Байер» тактически, надеемся на хороший результат, – сказал Миранчук.