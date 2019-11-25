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  • Алексей Миранчук: «Мы разбирали «Байер» тактически, надеемся на хороший результат»

Алексей Миранчук: «Мы разбирали «Байер» тактически, надеемся на хороший результат»

25 ноября 2019, 12:18
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Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

— Как самочувствие?

— Состояние нормальное, мы привыкли к тому, что игры сейчас идут часто, привыкли играть в таком ритме. Чувствую себя отлично, завтра буду готов на все 100%.

— Можно ли сравнить «Байер» с прошлогодним «Шальке»?

— Можно провести параллель, но вообще у каждой команды свой стиль игры. Сравнивать нет смысла. Мы разбирали «Байер» тактически, надеемся на хороший результат, – сказал Миранчук.

  • Во вторник «Локомотив» сыграет дома с «Байером», начало матча – в 20:55 мск.
  • Москвичи идут на третьем месте в группе с 3 очками, у немецкой команды столько же очков в активе.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Локомотив Байер Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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RUSSIANPOWER
1574676976
Ну после победы в Германии за Лигу Европы просто обязаны цепляться, заслужили. Там и соперники поближе по уровню, можно пободаться. В любом случае удачи Локо!
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