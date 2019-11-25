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  • Defensa Central: «Реал» интересуется Цыганковым из киевского «Динамо»

Defensa Central: «Реал» интересуется Цыганковым из киевского «Динамо»

25 ноября 2019, 00:19
5

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков привлек внимание «Реала».

По информации Defensa Central, скауты мадридского клуба давно следят за 22-летним украинцем, который предпочитает играть на правом фланге атаки.

«Динамо» намерено выручить от продажи своего лидера более 20 миллионов евро.

Сообщается, что Цыганковым также интересуются клубы АПЛ. Если англичане начнут поднимать цену за трансфер игрока, «Реал» выйдет из борьбы за него.

  • В текущем сезоне атакующий хавбек забил пять голов и сделал шесть ассистов в 20 матчах.
  • Рыночная стоимость Цыганкова – 20 миллионов евро.

Источник: Defensa Central

Мадридский портал, который специализируется на новостях о "Реале". Аудитория в твиттере - 127 тысяч человек.

Испания. Примера Украина. Премьер-лига Реал Динамо К Цыганков Виктор
Комментарии (5)
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Frankfurt Am Main
1574639140
Кто это такой???
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Томик
1574650279
Воду, говорят, технично подаёт. Зачем эту хрень нам тут пишут, в очередной раз?
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