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    Defensa Central: «Реал» интересуется Цыганковым из киевского «Динамо»

    Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков привлек внимание «Реала».

    По информации Defensa Central, скауты мадридского клуба давно следят за 22-летним украинцем, который предпочитает играть на правом фланге атаки.

    «Динамо» намерено выручить от продажи своего лидера более 20 миллионов евро.

    Сообщается, что Цыганковым также интересуются клубы АПЛ. Если англичане начнут поднимать цену за трансфер игрока, «Реал» выйдет из борьбы за него.

    • В текущем сезоне атакующий хавбек забил пять голов и сделал шесть ассистов в 20 матчах.
    • Рыночная стоимость Цыганкова – 20 миллионов евро.

    Источник: Defensa Central

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