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    «Спартак» за несколько часов до игры с «Уралом» прогулялся по Екатеринбургу

    В 14:00 по Москве начнется матч 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком». За несколько часов до встречи москвичи погуляли по столице Свердловской области. Видео доступно ниже.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Екатеринбурге. Составы на игру уже известны.

    • «Спартак» в таблице идет шестым.
    • «Урал» занимает десятое место.
    • В первом круге «Урал» победил в Москве со счетом 2:1.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +10123

      vka1970 5 минут назад

      Екатеринбург красавец город.
      Грех не прогуляться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1104

      playsh 30 минут назад

      Аппетит спортивный нагуливают,однако.

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