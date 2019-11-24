«Спартак» за несколько часов до игры с «Уралом» прогулялся по Екатеринбургу

В 14:00 по Москве начнется матч 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком». За несколько часов до встречи москвичи погуляли по столице Свердловской области. Видео доступно ниже.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Екатеринбурге. Составы на игру уже известны.

«Спартак» в таблице идет шестым.

«Урал» занимает десятое место.

В первом круге «Урал» победил в Москве со счетом 2:1.