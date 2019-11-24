«Спартак» за несколько часов до игры с «Уралом» прогулялся по Екатеринбургу

Екатеринбург красавец город.
Грех не прогуляться.
В 14:00 по Москве начнется матч 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком». За несколько часов до встречи москвичи погуляли по столице Свердловской области. Видео доступно ниже.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Екатеринбурге. Составы на игру уже известны.
- «Спартак» в таблице идет шестым.
- «Урал» занимает десятое место.
- В первом круге «Урал» победил в Москве со счетом 2:1.
twit text
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 24, 2019