Азмун забил шестой гол в этом сезоне РПЛ в матче с «Рубином»

Опять стадион центральный) В Казани стадион построили для универсиад и олимпиад похоже. Ну максимум зарубежные матчи можно проводить. Либо просто берегут поле к Суперкубку УЕФА в 2023 году)))))
«Зенит» в Казани играет против «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России.
После первого тайма петербуржцы ведут со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Сердар Азмун.
Для иранского форварда этот мяч стал шестым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Также на его счету пять результативных передач.
- Азмун выступал за казанский клуб с 2013 по 2016 годы.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит».