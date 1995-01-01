Азмун забил шестой гол в этом сезоне РПЛ в матче с «Рубином»

«Зенит» в Казани играет против «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России.

После первого тайма петербуржцы ведут со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Сердар Азмун.

Для иранского форварда этот мяч стал шестым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Также на его счету пять результативных передач.