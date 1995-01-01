Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Азмун забил шестой гол в этом сезоне РПЛ в матче с «Рубином»

    «Зенит» в Казани играет против «Рубина» в матче 17-го тура чемпионата России.

    После первого тайма петербуржцы ведут со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Сердар Азмун.

    Для иранского форварда этот мяч стал шестым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Также на его счету пять результативных передач.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:11
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12642

      bset 32 минуты назад

      Опять стадион центральный) В Казани стадион построили для универсиад и олимпиад похоже. Ну максимум зарубежные матчи можно проводить. Либо просто берегут поле к Суперкубку УЕФА в 2023 году)))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74543
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru