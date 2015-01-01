Daily Mail: Моуринью получит 2 миллиона, если «Тоттенхэм» попадет в ЛЧ по итогам сезона

самый верный способ - свалиться в лигу европы и ее выиграть. с мю же так прокатило
Руководство «Тоттенхэма» пообещало новому главному тренеру Жозе Моуринью бонус за попадание команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.
По информации Daily Mail, речь идет о двух миллионах фунтов.
Зарплата португальца в лондонском клубе составляет 15 миллионов в год.
- Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в среду, сменив на этом посту Маурисио Покеттино.
- По итогам 12 туров столичная команда занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
- Отставание от топ-4 – 11 очков.