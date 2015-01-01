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    Daily Mail: Моуринью получит 2 миллиона, если «Тоттенхэм» попадет в ЛЧ по итогам сезона

    Руководство «Тоттенхэма» пообещало новому главному тренеру Жозе Моуринью бонус за попадание команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    По информации Daily Mail, речь идет о двух миллионах фунтов.

    Зарплата португальца в лондонском клубе составляет 15 миллионов в год.

    • Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в среду, сменив на этом посту Маурисио Покеттино.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
    • Отставание от топ-4 – 11 очков.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1877

      SarJr 26 минут назад

      самый верный способ - свалиться в лигу европы и ее выиграть. с мю же так прокатило

      0
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      Рейтинг: +972

      Mister_Tomsk 1 час назад

      ну 11 очков не так уж и много, тем более зная непредсказуемость апл)

      0
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      Рейтинг: +560

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      А если не попадёт туда,сам отдаст два ляма,вот стимул был бы)

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