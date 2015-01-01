Daily Mail: Моуринью получит 2 миллиона, если «Тоттенхэм» попадет в ЛЧ по итогам сезона

Руководство «Тоттенхэма» пообещало новому главному тренеру Жозе Моуринью бонус за попадание команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.

По информации Daily Mail, речь идет о двух миллионах фунтов.

Зарплата португальца в лондонском клубе составляет 15 миллионов в год.