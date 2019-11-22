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  • Арестовано имущество «Анжи». Клуб задолжал более 50 миллионов рублей

Арестовано имущество «Анжи». Клуб задолжал более 50 миллионов рублей

22 ноября 2019, 16:21
4

УФССП России по Республике Дагестан возбудило исполнительное производство в отношении «Анжи».

Клуб накопил долги по налогам в размере более 50 миллионов рублей, сообщает Dagpravda.ru. Судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу, на общую стоимость 4,45 миллиона рублей.

За неисполнение клубом требований исполнительных документов УФССП также взыщет сбор в размере более 1,64 миллиона рублей.

  • По итогам сезона-2018/19 «Анжи» покинул РПЛ и не сумел пройти лицензирование для ФНЛ, после чего заявился в ПФЛ для выступлений в зоне «Юг».
  • В клубе сообщали, что общая сумма долгов составляет 90 миллионов рублей.

Гендиректор «Анжи»: «Мы понемногу гасим долги, но нужно вливание еще больших средств»


Источник: Dagpravda.ru
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Юг Анжи
Комментарии (4)
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В натуре кипяток
1574432326
А простить нельзя..? Вроде бы не $20млр..!
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Кузьмич на трибуне
1574442028
А какие были планы у клуба? Стоило подвинуть столичные клубы на пьедестале, не прошло и года, как клуб обанкротился. И таких примеров достаточно. Алания, Кубань, За Ростов взялись не по детски. У Галицкого Магнит отжали.
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Decorhome
1575615010
Не радужная концовка. То один из самых богатых клубов, то один из самых нищих.
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Томик
1575633805
1. Кто в этот раз зицпредседатель? 2. 4.45 миллиона за автомобили и автобусы, принадлежащие клубу? Да в Осетии на такие автомобили и не садятся даже! Это что там, 2 автомобиля дворников и клубный автобус?
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