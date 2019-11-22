Арестовано имущество «Анжи». Клуб задолжал более 50 миллионов рублей

УФССП России по Республике Дагестан возбудило исполнительное производство в отношении «Анжи».

Клуб накопил долги по налогам в размере более 50 миллионов рублей, сообщает Dagpravda.ru. Судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу, на общую стоимость 4,45 миллиона рублей.

За неисполнение клубом требований исполнительных документов УФССП также взыщет сбор в размере более 1,64 миллиона рублей.

По итогам сезона-2018/19 «Анжи» покинул РПЛ и не сумел пройти лицензирование для ФНЛ, после чего заявился в ПФЛ для выступлений в зоне «Юг».

В клубе сообщали, что общая сумма долгов составляет 90 миллионов рублей.

Гендиректор «Анжи»: «Мы понемногу гасим долги, но нужно вливание еще больших средств»



