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    Арестовано имущество «Анжи». Клуб задолжал более 50 миллионов рублей

    УФССП России по Республике Дагестан возбудило исполнительное производство в отношении «Анжи».

    Клуб накопил долги по налогам в размере более 50 миллионов рублей, сообщает Dagpravda.ru. Судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу, на общую стоимость 4,45 миллиона рублей.

    За неисполнение клубом требований исполнительных документов УФССП также взыщет сбор в размере более 1,64 миллиона рублей.

    • По итогам сезона-2018/19 «Анжи» покинул РПЛ и не сумел пройти лицензирование для ФНЛ, после чего заявился в ПФЛ для выступлений в зоне «Юг».
    • В клубе сообщали, что общая сумма долгов составляет 90 миллионов рублей.

    Гендиректор «Анжи»: «Мы понемногу гасим долги, но нужно вливание еще больших средств»


    Источник: Dagpravda.ru

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