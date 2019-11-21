Покеттино – рекордсмен среди тренеров «Тоттенхэма» по количеству матчей в АПЛ

На текущей неделе «Тоттенхэм» отправил в отставку главного тренера Маурисио Покеттино. Под руководством аргентинца лондонцы провели в АПЛ 202 матча – это рекорд среди всех менеджеров клуба.

Процент побед – 56. Больше имеет только Тим Шервуд, который тренировал «Тоттенхэм» в течение 2013-2014 годов (59%).