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    Покеттино – рекордсмен среди тренеров «Тоттенхэма» по количеству матчей в АПЛ

    На текущей неделе «Тоттенхэм» отправил в отставку главного тренера Маурисио Покеттино. Под руководством аргентинца лондонцы провели в АПЛ 202 матча – это рекорд среди всех менеджеров клуба.

    Процент побед – 56. Больше имеет только Тим Шервуд, который тренировал «Тоттенхэм» в течение 2013-2014 годов (59%).

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27 мая 2014 года.
    • Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
    • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

    Источник: Бомбардир.ру

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