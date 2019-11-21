Салах и Робертсон пропустят матч с «Кристал Пэлас»

Игроки «Ливерпуля» Мохамед Салах и Эндрю Робертсон не помогут команде в матче 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.

По информации источника, египтянин и шотландец не успевают восстановиться после травм, из-за которых они пропустили игры своих национальных сборных.