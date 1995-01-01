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    Салах и Робертсон пропустят матч с «Кристал Пэлас»

    Игроки «Ливерпуля» Мохамед Салах и Эндрю Робертсон не помогут команде в матче 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.

    По информации источника, египтянин и шотландец не успевают восстановиться после травм, из-за которых они пропустили игры своих национальных сборных.

    • Матч «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» состоится в субботу в 18:00 по московскому времени.
    • Салах в текущем сезоне провел за «Ливерпуль» 17 игр, забил девять мячей и сделал пять ассистов.
    • Робертсон за указанный период сыграл в составе мерсисайдцев 18 матчей, отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:38
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