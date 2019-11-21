Салах и Робертсон пропустят матч с «Кристал Пэлас»

Игроки «Ливерпуля» Мохамед Салах и Эндрю Робертсон не помогут команде в матче 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.
По информации источника, египтянин и шотландец не успевают восстановиться после травм, из-за которых они пропустили игры своих национальных сборных.
- Матч «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» состоится в субботу в 18:00 по московскому времени.
- Салах в текущем сезоне провел за «Ливерпуль» 17 игр, забил девять мячей и сделал пять ассистов.
- Робертсон за указанный период сыграл в составе мерсисайдцев 18 матчей, отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами.
Источник: Sky Sports