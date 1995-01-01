У Мбаппе вирусная инфекция. Во вторник – матч с «Реалом»

Пусть выйдет на поле и заразит сливочных, тайное оружие)))
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заболел в расположении сборной Франции.
По информации L'Equipe, у 20-летнего футболиста выявлена вирусная инфекция. Он не может полноценно тренироваться из-за температуры.
Участие Мбаппе в матче 14-го тура Лиги 1 против «Лилля» находится под вопросом.
Велика вероятность, что форвард пропустит ближайшую игру, чтобы выздороветь к поединку Лиги чемпионов с «Реалом».
«ПСЖ» примет «Лилль» 22 ноября, а с «Реалом» сыграет в гостях 26 ноября.