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  • ESPN: игроки «Тоттенхэма» были недовольны методами Покеттино

ESPN: игроки «Тоттенхэма» были недовольны методами Покеттино

21 ноября 2019, 01:30
18

«Тоттенхэм» отправил в отставку главного тренера Маурисио Покеттино. Его работой в последнее время были недовольны некоторые футболисты.

Опытным игрокам, пишет ESPN, не нравилось, что основное внимание тренер уделяет молодым футболистам. Они считали, что такой подход не способствует общему росту команды.

  • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27-го мая 2014-го года.
  • Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
  • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (18)
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GermanVo
1574295472
Посмотрим, как они запоют от методов Моура.
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Lilipyt
1574296962
АХАХА вот вам и все! Вот вам и проблемы в команде! Надо убирать тупых стариков, которые уже не вытягивают на нужные показатели. Вот смысл было убирать Покеттино, если моур сейчас придет и скажет: "Давай мне 300 млн на Бейла и еще 200 по мелочи кого нить куплю". Можно было выдать полный гандикап Маурисио и продать лидеров, которые уже не вытягивают на нужный показатель и купить молодняк. Чел довел команду до финала ЛЧ ни потратив ни цента, а теперь потратят миллиард и в ЛЧ не попадут!
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mihail200606
1574310010
Ну он то видимо думал, что грядёт распродажа, а потом на кого ему рассчитывать..
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Давид59
1574319394
Выгнали и теперь долго будут вспоминать. Когда ещё доберутся до финала ЛЧ
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portero
1574321307
Игроки Тотена сплавили тренера, очередная шайка игроков диктует условия. Надо контракты заключать немного другие с ответственностью за результат, ведь отеряли слишком много очков из за игроков не выполняющих свою работу.
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ItalianFootball
1574324250
Сейчас куча тренеров топ команд поднапряглась)))
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Серж 69
1574326151
Конечно,каждый почти хочет,чтобы именно с ним носились,нянчили и ублажали,но хорошо ли это?Что за эгоизм,что за ревность?Если ты опытен,то смотри на всё спокойней,снисходительнее.За молодёжью будущее,и в футболе в том числе,её нужно поддерживать и развивать. О,мерзкий гад и сволочь Поккетино Ты нам не нравишься,ты гадкая скотина! С младыми носишься,а нам загнул салазки Вали быстрее,тут тебе не сказки!
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BARCLAYS_APL
1574361075
Это называется звезду поймали за 5.5 года Почеттино их по всем категориям великим сделал скоростная игра, стабильная команда, зрелище на иву, Реал выиграли, и остальных топ клубов из всех стран. А после финала Л Ч все понятно стало современный народ такие убогие ( это еще мягко сказано ) аж прям жечь их охота как масленницу.
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