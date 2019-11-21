ESPN: игроки «Тоттенхэма» были недовольны методами Покеттино

«Тоттенхэм» отправил в отставку главного тренера Маурисио Покеттино. Его работой в последнее время были недовольны некоторые футболисты.
Опытным игрокам, пишет ESPN, не нравилось, что основное внимание тренер уделяет молодым футболистам. Они считали, что такой подход не способствует общему росту команды.
- Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27-го мая 2014-го года.
- Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
- Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).
Источник: ESPN