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    ESPN: игроки «Тоттенхэма» были недовольны методами Покеттино

    «Тоттенхэм» отправил в отставку главного тренера Маурисио Покеттино. Его работой в последнее время были недовольны некоторые футболисты.

    Опытным игрокам, пишет ESPN, не нравилось, что основное внимание тренер уделяет молодым футболистам. Они считали, что такой подход не способствует общему росту команды.

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27-го мая 2014-го года.
    • Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
    • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

    Источник: ESPN

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