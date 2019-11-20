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    Цорн: «Оформление виз в США затянулось, «Спартак» отказался от участия во Florida Cup»

    «Спартак» официально отказался от участия в зимнем товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в январе в США. Клуб не смог своевременно оформить визы.

    «К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона.

    Мы своевременно связались в организаторами турнира во Флориде и воспользовались опцией отказа от участия в турнире без штрафных санкций, которая была предусмотрена в нашем договоре», – сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

    • С 13-го по 24-е января клуб проведет сбор в ОАЭ.
    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.
    • 24-го ноября москвичи проведут матч 17-го тура чемпионата России против «Урала».

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +420

      alarm 1 час назад

      позорники косорылые! засцали!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1830

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Это называется отказ. А не затянулось. Два отказа и 5 лет х... дадут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Авек плезир 1 час назад

      И как теперь расширять базу болельщиков спартака за океаном?? Цорн out

      0
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