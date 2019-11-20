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  • Цорн: «Оформление виз в США затянулось, «Спартак» отказался от участия во Florida Cup»

Цорн: «Оформление виз в США затянулось, «Спартак» отказался от участия во Florida Cup»

20 ноября 2019, 21:29
8

«Спартак» официально отказался от участия в зимнем товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в январе в США. Клуб не смог своевременно оформить визы.

«К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона.

Мы своевременно связались в организаторами турнира во Флориде и воспользовались опцией отказа от участия в турнире без штрафных санкций, которая была предусмотрена в нашем договоре», – сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

  • С 13-го по 24-е января клуб проведет сбор в ОАЭ.
  • «Спартак» в РПЛ идет шестым.
  • 24-го ноября москвичи проведут матч 17-го тура чемпионата России против «Урала».

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Спартак Цорн Томас
Комментарии (8)
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Авек плезир
1574275090
И как теперь расширять базу болельщиков спартака за океаном?? Цорн out
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все_будет_AUDI
1574275963
Это называется отказ. А не затянулось. Два отказа и 5 лет х... дадут
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vka1970
1574284082
Баба с возу, кобыле легче.
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РМЗ
1574312534
Вот лицо руководства спартака . Даже визу сделать не могут . Зато деньги пилить мы умеем . Находится в середине таблицы на протяжении 20 лет и при этом кричать мы бросимся за 1 место
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Igreks
1574322692
Санкции, санкции...........!!!!!!!! Что за бред? )))) «Спартак» официально отказался от участия в зимнем товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в январе в США. Клуб не смог своевременно оформить визы. ржуууунееемагггууууууу)))))))))))
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амани
1574323244
любитель пошутить.......не смешно......
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