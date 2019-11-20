Цорн: «Оформление виз в США затянулось, «Спартак» отказался от участия во Florida Cup»

«Спартак» официально отказался от участия в зимнем товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в январе в США. Клуб не смог своевременно оформить визы.

«К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона.

Мы своевременно связались в организаторами турнира во Флориде и воспользовались опцией отказа от участия в турнире без штрафных санкций, которая была предусмотрена в нашем договоре», – сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.